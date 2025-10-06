Gefängnis für 84-Jährigen wegen Mord an seiner Frau in Marbella

María José Díaz Alcalá Marbella Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Der 84-jährige Mann, der am Freitag festgenommen wurde, weil er seine 83-jährige Partnerin in ihrem gemeinsamen Haus in Marbella erstochen hatte, ist am heutigen Montag ohne Kaution in Untersuchungshaft genommen worden. Dies wurde von der Abteilung für Gewalt gegen Frauen des Gerichts erster Instanz von Marbella beschlossen.

Gegen den Verdächtigen, der sich vor Gericht geäußert und die ihm gestellten Fragen beantwortet hat, wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, wobei die endgültige Einstufung der Tat vom Verlauf der Ermittlungen abhängen wird, teilte der Oberste Gerichtshof von Andalusien (TSJA) mit.

Ebenso hat die Abteilung für Gewalt - so die neue Bezeichnung der Gerichte für Gewalt gegen Frauen - beschlossen, dass der Verhaftete einer medizinischen Untersuchung unterzogen wird, um seinen psychischen Zustand zum Zeitpunkt des Mordes an seiner Frau festzustellen.

Der Vorfall ereignete sich in der gemeinsamen Wohnung in der Straße Ciudad de los Periodistas, und ein Neffe des Paares schlug Alarm. Der Rettungsdienst wurde zum Tatort gerufen, konnte aber das Leben des Opfers nicht retten, da es mehrere Stichwunden und andere Abwehrverletzungen hatte.

Bei ihrer Ankunft verhaftete die Nationalpolizei den Mann, der nach Angaben dieser Zeitung ein 20 Zentimeter langes Messer benutzt hate, um seine Partnerin zu töten.