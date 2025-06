Grünes Licht für neues Fußballstadion in Marbella mit Platz für 10.000 Zuschauer

María Albarral Marbella Dienstag, 17. Juni 2025 Compartir

Das neue Fußballstadion von Marbella ist der Verwirklichung einen Schritt näher gekommen. Die Bürgermeisterin der Stadt, Ángeles Muñoz, und der Vertreter der Stiftung des Marbella F.C., Esteban Granero, unterzeichneten die Konzession für diese Infrastruktur für einen Zeitraum von 75 Jahren. Die neue Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Zuschauern soll eine Sport- und Freizeitreferenz werden und auch Teil der Fußballweltmeisterschaft 2030 für Spanien, Portugal und Marokko werden. Die neue Sportstätte wird auf dem 45.000 Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Stadions Antonio Lorenzo Cuevas errichtet, dessen Abrissarbeiten in den nächsten Monaten beginnen werden.

Die offizielle Unterzeichnung fand im Kongresspalast in Marbella statt, wo Fußballfans aus Marbella, Anwohner und Fachleute aus dem Sportsektor zusammenkamen. Die Investitionen für dieses Projekt belaufen sich auf 114 Millionen Euro. «Heute ist ein historischer Tag, der ein Vorher und ein Nachher in einer Stadt markiert, die sich fest dazu verpflichtet hat, eine großartige Sportinfrastruktur zu haben», sagte Muñoz. Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass diese Anlage «viel mehr als ein Fußballstadion sein wird, denn sie wird ein wirtschaftlicher und sozialer Motor sein, der Arbeitsplätze schafft, Investitionen anzieht und der gesamten Region einen Schub verleiht».

«Heute bauen wir das Marbella des 21. Jahrhunderts, modern, ehrgeizig und nachhaltig, mit Arbeiten, die einen bedeutenden Schritt vorwärts in der Exzellenz unserer Stadt machen werden», fügte sie hinzu.

Granero betonte seinerseits, dass «es in diesem Land kein Sportprojekt gibt, das die diese Dimension hat, und das liegt an der Stadt selbst», und fügte hinzu, dass die neue Anlage «die Heimat des FC Marbella sein wird, aber auch ein Maßstab für Modernität, der täglich von allen genutzt werden kann». Er erklärte auch, dass die Stiftung sich dafür einsetzt, «dass das neue Stadion so schnell wie möglich mit einem Spiel des FC Marbella eingeweiht wird». «Ich hoffe, dass alle die Begeisterung für dieses Projekt teilen, das nicht mehr aufzuhalten ist», fügte er bei der offiziellen Unterzeichnung der Konzession hinzu, an der auch Vertreter von Anwohnervereinigungen und lokalen Sportorganisationen teilnahmen.

Das Projekt wird mit der Schaffung von mehr als 2.000 Arbeitsplätzen (direkt, indirekt und induziert) und einem Beitrag zum BIP von 36 bis 50 Millionen Euro erhebliche sozioökonomische Auswirkungen haben. Das neue Stadion wird ein umfassender und moderner Komplex sein, der als ganzjährige Attraktion konzipiert ist und über mehr als tausend unterirdische Parkplätze verfügen wird. Darüber hinaus wird es ein breites Spektrum an ergänzenden Nutzungen wie Hotel- und Restaurantbereiche, kommerzielle Bereiche, ein leistungsfähiges Wellness- und Fitnesszentrum sowie Räume für andere Freizeitaktivitäten im Zusammenhang mit der Welt des Sports umfassen.

Merkmale

Das neue Stadion in Marbella wird eine Kapazität von 10.000 Plätzen haben und erfüllt damit die Erwartungen der Stiftung, mit der FIFA zusammenzuarbeiten und deren Anforderungen zu erfüllen.

Zu dieser neuen Infrastruktur wird ein Hotel mit 90 Zimmern gehören, in dem Elitesportler übernachten können und das den Sporttourismus fördern soll. Diese Unterkunft wird über Veranstaltungsräume für bis zu 140 Personen sowie ein gehobenes Restaurant im Penthouse und eine Lobbybar verfügen.

Darüber hinaus wird das Gelände über ein Parkhaus mit 1.000 Stellplätzen, einen Einkaufsbereich und ein 1.500 Quadratmeter großes Hochleistungszentrum verfügen. Die letztgenannte Einrichtung wird sich nicht nur an Sportler, sondern auch an Sporttouristen richten. Auch Konzerte sind in dem Stadion geplant.