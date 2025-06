Rund hundert Menschen protestieren gegen neue Nutzung der Residencia Tiempo Libre in Marbella

María Albarral Marbella Montag, 30. Juni 2025 Compartir

Rund hundert Vertreter verschiedener Gruppen aus Marbella und von Architektenverbänden aus verschiedenen Teilen Spaniens versammelten sich heute Morgen in der Nähe der Residencia Tiempo Libre in Marbella, um gegen die Vergrößerung der bebaubaren Fläche um 30.000 Quadratmeter und die geplante private Hotelnutzung in dieser Einrichtung zu protestieren. «Wir kennen das Projekt nicht, aber eines ist klar: Man kann die Bebauung nicht um 125 Prozent erhöhen, ohne das Erbe dieser Wohnstadt zu beschädigen», sagt der Architekt Manuel Aymerich, Sohn einer der beiden Experten, die das Projekt entworfen haben, gegenüber SUR.

Dieser Komplex ist im Generalkatalog des historischen andalusischen Kulturerbes (CGPHA) der andalusischen Regionalregierung gelistet, und dies ist eines der Argumente, die von den verschiedenen Gruppen, die diese Einrichtungen verteidigen, angeführt werden, um sie zu respektieren und öffentlich zu halten. «Man kann also nicht einige Bereiche variieren und andere nicht, als ob es sich um ein Erbe à la carte handeln würde», erklärte Daniel Pinzón, Professor für Architektur an der Universität Sevilla, gegenüber SUR und hob «den historischen, sozialen, ökologischen und landschaftlichen Wert dieser Umgebung» hervor.

Der erste Schritt, so die Teilnehmer des Marsches, besteht darin, «die Unversehrtheit dieses Erbes zu verteidigen», die zweite Aktionslinie besteht darin, «dafür zu kämpfen, dass es weiterhin öffentlich genutzt wird». In diesem Sinne nannten mehrere Teilnehmer das Beispiel der Residencia in Tarragona, «die als Jugendherberge saniert werden soll». Die Initiative zur Verteidigung dieses Raums hat bereits mehr als 3.100 Unterschriften gesammelt und mehr als 600 spanische Architekten sowie mehr als 50 Architekturprofessoren und -dozenten auf den Plan gerufen.

Die andalusische Landesregierung, Eigentümerin der Einrichtung, hat ihrerseits das Tourismusprojekt verteidigt. Der territoriale Delegierte des Regionalministeriums für Wirtschaft, Finanzen und europäische Fonds in Málaga, Antonio García Acedo, erinnerte diese Woche daran, dass die Umwandlung der Residencia Tiempo Libre, von der Umwidmung des städtebaulichen Blocks, der sie beherbergt, in eine Hotelanlage, ein Einkommen von vier Millionen Euro pro Jahr bedeuten wird, Er wies auch darauf hin, dass die im Februar dieses Jahres zwischen der Stadtverwaltung von Marbella und der andalusischen Ministerin für Wirtschaft, Finanzen und europäische Fonds, Carolina España, unterzeichnete Vereinbarung es ermöglichen wird, die alte Residencia zu revitalisieren und als Hotelkomplex zu nutzen und aufzuwerten«.

So wird diese Gebühr zur «Finanzierung wesentlicher öffentlicher Dienstleistungen für die Andalusier: Gesundheit, Abhängigkeit, Bildung, Straßen» verwendet werden. García Acedo wies darauf hin, dass die neue Nutzung des Grundstücks «Arbeitsplätze schaffen, Wohlstand bringen und eine Aufstockung des öffentlichen Vermögens ermöglichen wird». Die sechs öffentlichen Ferieneinrichtungen in Andalusien haben die öffentliche Hand zwischen 2015 und 2023 123 Millionen Euro gekostet.