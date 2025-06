John Taylor von Duran Duran: «Wir sind nicht in den Achtzigern stehen geblieben»

Roger Taylor, Simon Le Bon, John Taylor und Nick Rhodes werden am 9. Juli in Marbella sein.

Wenn die Mitglieder einer Band - sowohl gemeinsam als auch einzeln - seit mehr als vier Jahrzehnten auftreten, ist es schwer, ein Gespräch nicht auf die Vergangenheit zu konzentrieren. Ein Gespräch mit John Taylor von Duran Duran zeigt jedoch, dass für sie, wie für viele Musiker, die Energie, etwas zu schaffen und aufzutreten, nicht nachlässt, wenn das Rentenalter naht.

«Es ist einfach etwas sehr, sehr Aufregendes, eine Rockshow zu veranstalten. Das ist es einfach, wissen Sie», sagt Taylor in einem Interview mit SUR in English per Videoanruf - allerdings mit einer technischen Panne, die für die Redakteurin (und langjährigen Fan) frustrierend ist, da der Videoteil verloren geht - vor dem Konzert der legendären britischen Band beim Starlite Festival in Marbella im nächsten Monat.

Den Fans von Duran Duran wird am 9. Juli eine «Reise» versprochen: «Sie werden viele Dinge aus den letzten 40 Jahren hören. Wenn Sie Popmusik lieben, werden Sie begeistert sein», sagt der Bassgitarrist, der zusammen mit Frontmann Simon Le Bon, Schlagzeuger Roger Taylor und Keyboarder Nick Rhodes auf der Bühne im Steinbruch von Nagüeles stehen wird. Das fünfte Mitglied der Originalbesetzung, Andy Taylor, kämpft gegen Prostatakrebs.

Für John Taylor sind Live-Auftritte lebenswichtig: «eine Gelegenheit, mit so vielen Menschen in Kontakt zu treten».

«Es ist eine sofortige Belohnung. Man weiß, wenn man gute Arbeit leistet, werden die Leute begeistert sein», sagt er.

«Als ich als Teenager in Birmingham anfing, Konzerte zu besuchen, gab es nichts Schöneres, als wenn die Lichter ausgingen und plötzlich alle Aufmerksamkeit auf die Musiker auf der Bühne und die Beleuchtung gerichtet war. Das war etwas, das ich machen wollte.

Und das ist eindeutig nichts, was mit der Zeit nachlässt. «Dieses Gefühl bleibt bestehen. Sie haben vielleicht bemerkt, dass Leute, die das tun, was ich tue, sich nicht so leicht zur Ruhe setzen. Wie oft hat sich Elton zurückgezogen? Wie oft hat sich Macca zur Ruhe gesetzt? Sie vermissen es einfach; es gibt nichts Vergleichbares.»

Neue und alte Musik

Duran Duran haben 16 Studioalben sowie zahlreiche Live-Aufnahmen veröffentlicht. Fast die Hälfte ihrer Alben stammt aus diesem Jahrhundert, aber es sind die Songs aus den früheren Jahren, die uns immer noch am ehesten in den Sinn kommen, wenn wir an Duran Duran denken.

«Wir hatten das Glück, in den 90er Jahren mit Ordinary World und Come Undone den Durchbruch zu schaffen, zwei Stücke, die meiner Meinung nach wahrscheinlich unsere wichtigsten Songs sind. Sie gehören sicherlich zu den beliebtesten», sagt Taylor.

«Natürlich sind die Songs aus den 80er Jahren die ikonischen Songs. Es ist sehr schwer, mit einem Song wie Girls on Film oder Hungry Like the Wolf zu konkurrieren. Diese Songs gehören uns nicht. Sie sind Teil der Kultur und mehr als nur Songs. Es ist wie bei den Rolling Stones und Satisfaction. Man kann einfach keine Show spielen, ohne diese Songs zu spielen.»

Dennoch betont Taylor, dass ihre Konzerte sowohl Altes als auch Neues umfassen: «Wir werden nicht das Publikum auf eine Zeitreise in die frühen 80er Jahre mitnehmen und dort zwei Stunden lang bleiben. Das ist nicht die Art von Show, die wir hier machen.

«Die Leute, die die Band verfolgen, wissen es zu schätzen, dass wir weiterarbeiten und immer wieder neue Musik herausbringen», fügt er hinzu.

Songwriting

Wenn es darum geht, diese neuen Songs zu schreiben, arbeiten Duran Duran dann immer noch zusammen und kreieren Musik als Team, so wie sie es immer getan haben?

«So haben wir schon immer gearbeitet», erklärt Taylor. «Wir setzen uns einfach in einen Raum und werfen mit Ideen um uns, und die beste Idee gewinnt.»

Eine Band wie Queen zu sein, in der jeder Einzelne fertige Ideen einbringt, erklärt Taylor, «war einfach nicht unser Ding»; stattdessen waren sie immer «demokratisch».

«Ich denke, wenn man auf die Bühne geht und seine Produkte vorstellt - 'Hey, das haben wir in den letzten 40 Jahren gemacht' - fühlt sich jeder von uns mit den Songs verbunden. Und ich denke, es ist für uns alle wichtig, dass wir das spüren.»

Es hat auch eine praktische Seite: «Wir teilen die Beute durch vier, und ich denke, das hat uns geholfen, zusammenzubleiben. Es gab kein Ungleichgewicht bei den Einnahmen, was andere Bands verärgern kann.

Imagepflege war immer wichtig

Als Duran Duran vor mehr als 40 Jahren die Musikszene eroberten, brachten sie, wie die meisten Künstler, mehr als nur den Sound mit. Ihr New-Romantic-Image mit Rüschen, Make-up und literweise Haarspray sowie ihre bahnbrechenden Musikvideos vervollständigten das Paket, mit dem sie ihre Fans überallhin lockten.

«Ich glaube, dass so viele Künstler, die plötzlich den Durchbruch schaffen und ein großes Publikum ansprechen, etwas Besonderes an ihrer Selbstdarstellung haben. Schauen Sie sich die großen Stars an, die gerade im Kommen sind, die Sabrina Carpenters und die Taylor Swifts; sie haben alle ein fantastisches Image. Es ist schwer vorstellbar, dass sie langweilig und schäbig aussehen», sagt Taylor.

«Wir sind in einer Zeit aufgewachsen, in der das Image sehr wichtig war. Ich glaube, als ich ein Teenager war, waren die beiden wichtigsten Künstler für mich Bowie und die Sex Pistols, und beide hatten ein außergewöhnliches Image. Die Klamotten, die sie trugen, waren erstaunlich. Wir schauen immer noch auf die Pistols zurück und denken: Oh mein Gott, sieh dir das an, und Bowie hatte unglaubliche Klamotten, die gemacht wurden, unglaubliche Frisuren, unglaubliches Make-up. Und dann hört man sich die Musik an und denkt sich: Ja, die Musik ist auch nicht schlecht», lacht er.

Der Bassist gibt zu, dass er in seiner Jugend «unbedingt mit Künstlern in Kontakt treten wollte». Als Schuljunge konnte er sich kaum vorstellen, dass er bald ein Künstler sein würde, der mit Tausenden von jungen Menschen in Kontakt steht.

Keine reine Teenager-Band

In den achtziger Jahren waren die Gesichter aller fünf Mitglieder von Duran Duran an den Schlafzimmerwänden von Teenagern, hauptsächlich Mädchen, im Vereinigten Königreich und im Rest der Welt zu sehen. Die Band war ein echter Renner. War das ihre Absicht?

«Ich glaube, wir haben uns ziemlich aggressiv an den überwiegend weiblichen Teenager-Markt gewandt, als unsere ersten Platten herauskamen», erklärt er. «Und plötzlich wollten Mädchenzeitschriften wie Jackie und My Guy einfach jede Menge Duran Duran. Ich glaube, ein paar Jahre lang konnte vor lauter schreienden Mädchen niemand eine Note hören, die wir auf der Bühne spielten», erinnert er sich.

Auch wenn er zugibt, dass das alles «unglaublich viel Spaß» gemacht hat, erklärt Taylor, dass es darauf ankommt, sich nicht damit zufrieden zu geben, nur für dieses Publikum zu spielen.

«Man muss an diesem Publikum vorbei spielen. Die Beatles haben bewiesen, dass sie das können. Man hätte sie so leicht als Teenie-Popband abtun können, die nur ein paar Jahre lang Spaß gemacht hat. Aber sie haben wirklich hart an ihrer Kunst gearbeitet, weißt du. Und sie wuchsen über sich hinaus. Sie forderten ihr Publikum ständig heraus, was auch Bowie tat. Ich war Mitglied im David-Bowie-Fanclub. Und jedes Mal, wenn er ein Album herausbrachte, dachte ich: »Oh mein Gott, was ist das? Ich kann das nicht begreifen.' Er hat sich in den 70er Jahren ständig weiterentwickelt und verändert. Das ist es, was wir immer versucht haben: Wir lehnen uns nicht einfach zurück und sagen: 'Wir sind gut, wir sind fertig. Lasst uns für den Rest unseres Lebens nur noch die 80er-Hits spielen.' We don't do that.«

Während des Gesprächs mit SUR in Englisch nennt Taylor vor allem David Bowie und die Sex Pistols als seine frühen Einflüsse. In Bezug auf die heutige Musik erwähnt er SZA auf ihrem Album SOS, «weil ich die Art und Weise, wie die Musik zusammengestellt wurde, sehr schätze». Er gibt jedoch zu, dass seine Lieblingsmusik immer noch 70er Jahre Disco-Musik ist.

«Ich liebe funky Musik, die von funky Männern und Frauen gespielt wird. Ich lasse mich vor allem von Menschen inspirieren, die ihren Körper einsetzen, um den Sound zu erzeugen, anstatt auf Computer zu klicken. Das spricht mich einfach an.

Neues Lied in Arbeit - ein Liebeslied

Taylor gibt zu, dass Duran Duran, als sie in den Achtzigern anfingen, «auf niemanden hörten». Wenn er also in der Lage wäre, eine Zeitreise zu machen und den jungen Duran Duran einen Ratschlag zu geben - zum Beispiel «Nehmt es locker, ihr habt alle Zeit der Welt» - wäre er auf taube Ohren gestoßen.

Das Wichtigste für einen Künstler ist nach Taylors Ansicht jedoch, «nah an seinem Instrument zu bleiben».

«Wir haben gelernt, dass wir nie sehr lange ohne einen Auftritt auskommen - etwa drei Monate. Das ist das, was uns zusammenbringt und uns daran erinnert, was wir tun und warum es funktioniert», erklärt er.

Aus diesem Grund machen Duran Duran auch weiterhin Musik. Für ihr neuestes Projekt haben sie sich wieder mit dem Produzenten Nile Rodgers zusammengetan, mit dem sie im Laufe der Jahre schon mehrfach zusammengearbeitet haben, um einen neuen Song zu produzieren, der schon bald erscheinen wird.

«Es ist eine Botschaft der Liebe für diese schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden», erklärt Taylor.