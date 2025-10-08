Marbella arbeitet an Dutzenden von Projekten zum geförderten Wohnungsbau

JOSÉ CARLOS GARCÍA MARBELLA. Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

Marbella befindet sich mitten in einem Wachstumsprozess. Nachdem der Regierungsausschuss den Prozess zur Schaffung eines neuen Stadtviertels in Arroyo Segundo zwischen La Cañada und dem Industriegebiet La Ermita eingeleitet hat, arbeiten die städtischen Techniker weiterhin an Dutzenden von Stadtentwicklungsprojekten. «Es gibt Großprojekte für Marbella – kurz-mittel- und langfristig», sagt Bau- stadtrat José Eduardo Díaz.

Das Projekt Arroyo Segundo wird 1.330 Wohnungen umfassen, davon 532, also vier von zehn, mit staatlicher Förderung. Die von der Stadtverwaltung von Marbella genehmigten neuen Stadtentwicklungsprojekte werden diesem Weg folgen. «Für uns in der Stadtplanung ist es oberste Priorität: Alle Stadtentwicklungsprojekte werden staatlich geförderte Wohnungen schaffen, und wir werden die höchstmögliche Quote erreichen», wie der Stadtrat Díaz versichert: «In den kommenden Monaten, ja sogar Wochen, werden wir sehen, dass diese Zahl sehr signifikant sein wird.» Mit anderen Worten: «Es gibt große Projekte für unsere Stadt», die «Tausende bezahlbarer Wohneinheiten Wirklichkeit werden lassen», betonte der Verantwortliche der Stadtplanung.

Der Schritt, den der Regierungsauschuss letzte Woche mit der Genehmigung der sogenannten Zweckmäßigkeits- und Gelegenheitserklärung für die Aktion zur Neuen Stadtentwicklung von Arroyo Segundo (ATU-UN) unternommen hat, wird vor Jahresende konsolidiert, wenn dem Allgemeinen Flächennutzungsplan (PGOM), dem neuen städtebaulichen Instrument, das durch das Gesetz zur Förderung der territorialen Nachhaltigkeit in Andalusien (LISTA) geschaffen wurde, endgültig grünes Licht gegeben wird. Daher ist die Stadtverwaltung der Ansicht, dass «wir uns mit den Fristen in einem idealen Zeitpunkt befinden». Der neue PGOM, so Díaz, werde «die Genehmigung solch wichtiger Projekte» wie das in Arroyo Segundo ermöglichen. Das neue Instrument der LISTA «beschleunigt den städtebaulichen Prozess» im Vergleich zum Allgemeinen Flächennutzungsplan (PGOU).

Für die Stadtverwaltung ist dies, in Díaz' Worten «von entscheidender Bedeutung», da es ermöglicht, Marbella «weiter auszubauen» und «neue Viertel zu schaffen, was wir dringend brauchen». Der Allgemeine Flächennutzungsplan (PGOM) ermöglicht zudem den frühzeitigen Erwerb von Grundstücken für öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise das neue Feriagelände oder den Grünflächenring des Arroyo Segundo-Projekts, ohne auf das Inkrafttreten der endgültigen Planung warten zu müssen.

Neue Entwicklungen werden Mobilität und kommerzielle Einrichtungen berücksichtigen, da die Stadtverwaltung von Marbella eine sogenannte «15-Minuten-Stadt« errichten möchte, in der die Bewohner alles, was sie täglich brauchen, innerhalb einer Viertelstunde zu Fuß erreichen können.

Die Stadtverwaltung von Marbella hat außerdem am vergangenen Dienstag die Genehmigung für den Bau eines Wohnkomplexes mit 132 geförderten Wohnungen zu regulierten Mietbedingungen in Marbellas Stadtteil San Pedro de Alcántara erteilt. Der Komplex wird im südlichen Teil von San Pedro unterhalb des Boulevards, im sogenannten Sektor URP-SP-10, errichtet, neben dem Gelände, auf dem die Stiftung Vimpyca in den nächsten Jahren 84 Sozialwohnungen (42 unter Sonderbedingungen, 38 unter allgemeinen Bedingungen und vier behindertengerechte) in die Höhe ziehen wird.