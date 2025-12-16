Marbella erhält neues Sportzentrum mit zwei 7er-Fußballplätzen

José Carlos García Marbella Dienstag, 16. Dezember 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella hat das Verfahren für den Bau des neuen Sportzentrums Leonardo Terol in Trapiche Norte eingeleitet. Das Projekt umfasst die Errichtung von zwei 7er-Fußballplätzen und eine Reihe von ergänzenden Einrichtungen, die das Sportangebot der Gemeinde stärken sollen. Der Stadtrat für Bauwesen, Diego López, teilte mit, dass das Rathaus die Unterlagen für den Zugang zu 1,8 Millionen Euro aus der Restkasse des Kommunalverbands westliche Costa del Sol formalisiert hat, die für die Entwicklung dieser neuen Infrastruktur verwendet werden sollen.

Der Stadtrat wies darauf hin, dass durch diese Maßnahme «ein Raum wiederhergestellt werden kann, in dem in den letzten Jahren provisorische Klassenzimmer der Landesregierung untergebracht waren, die nun in die neue Sekundarschule Las Chapas verlegt wurden», und bemerkte, dass «dies eine Gelegenheit ist, diese Enklave aufzuwerten und sie in eine moderne, funktionelle Einrichtung zu verwandeln, die den Bedürfnissen der Familien und Sportler dieser Gegend entspricht».

Die Anlage wird über Tribünen, Umkleideräume für Mannschaften und Schiedsrichter, ein Hauptgebäude mit Toiletten und Cafeteria sowie Nebenräume für Krankenstation, Wäscherei und Lager verfügen

Das künftige Sportzentrum wird ein integraler Komplex sein, der sowohl für den Breitensport als auch für den Wettkampfsport bestimmt ist. Laut López wird bei der Planung «die allgemeine Zugänglichkeit und die Effizienz der Beleuchtungs-, Entwässerungs- und Bewässerungssysteme im Vordergrund stehen, um eine nachhaltige Nutzung während des ganzen Jahres zu gewährleisten». Der Stadtrat für Sport, Lisandro Vieytes, hat seinerseits erklärt, dass neben den beiden 7er-Fußballplätzen auch Tribünen, komplette Umkleideräume für Mannschaften und Schiedsrichter, ein Hauptgebäude mit Toiletten und einer Cafeteria sowie Nebenräume für die Krankenstation, die Wäscherei und das Lager geplant sind.

Erfüllung der hohen Nachfrage

Vieytes schätzte, dass der Bau dieser neuen Anlage «eine beträchtliche Verstärkung der städtischen Kapazitäten bedeutet, um die derzeitige hohe Nachfrage zu befriedigen», wobei er betonte, dass die neuen Einrichtungen «als echte Mini-Stadien fungieren werden, die mit einer Infrastruktur ausgestattet sind, die es Vereinen, Sportschulen und privaten Nutzern ermöglicht, unter optimalen Bedingungen zu trainieren und Wettkämpfe auszutragen».

«Diese Maßnahmen werden durch die große Aktivität des Fußballs, der Disziplin mit den meisten Sportlern in der Stadt, und die Bedürfnisse, die die Nutzer uns in den Sitzungen, die wir regelmäßig halten, übermitteln, bestimmt», sagte der Stadtrat, der sagte, dass diese Ausrüstung «begrenzte Nutzungszeiten haben wird, um den Rest der Bewohner in der Gegend zu respektieren».