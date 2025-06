Marbella eröffnet im Juli neues Fünf-Sterne-Hotel

María Albarral Marbella Montag, 23. Juni 2025 Compartir

Die Hotelbranche in Marbella wächst weiter, und ein Beispiel dafür ist das neue Fünf-Sterne-Hotel, das am 1. Juli am Strand Real de Zaragoza seine Türen öffnen wird. Gran Marbella Resort & Beach Club ist der Name dieser neuen Einrichtung, die zu dem internationalen Unternehmen Iconic Luxury Hotels gehört, das so symbolträchtige Häuser wie Palm House, Hotel Excelsior Venice Lido Resort und Cliveden House besitzt. Es ist ihr erstes Projekt in Andalusien.

«Diese strategische Erweiterung bietet unseren Gästen eine internationale Erfahrung, die es ihnen ermöglicht, die unvergleichliche Schönheit und den kulturellen Reichtum dieser bezaubernden Küstenregion zu entdecken», erklärte Andrew Stembridge, CEO von Iconic Luxury Hotels.

Merkmale

Das Resort wird 135 Zimmer, davon 125 mit privater Terrasse, sowie zehn exklusive Suiten mit Panoramablick - einige mit eigenem Pool oder Jacuzzi - und einen Tagungsraum haben. Es wird auch erstklassige Einrichtungen bieten, die seinem Fünf-Sterne-Status entsprechen, darunter vier Swimmingpools, darunter ein Kinderbecken, und ein Fitnesscenter, das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet ist.

Was die Gastronomie betrifft, so bietet das neue Haus der Iconic Luxury Hotels verschiedene Möglichkeiten, die lokale Gastronomie zu genießen. Dazu gehören das mediterran inspirierte Restaurant Terraza sowie mehrere Bars, die sich in der Lobby, den Gärten und den Grünanlagen im andalusischen Stil sowie an den verschiedenen Swimmingpools befinden.

Das Angebot des Hotels wird durch den exklusiven Amù Beach Club vervollständigt, ein idealer Ort, um die schönsten Sonnenuntergänge am Strand zu genießen. Dieser Bereich, der Teil einer bereits konsolidierten Marke ist, die in Monte Carlo mit dem Restaurant Amù Monte Carlo präsent ist, wird über zwei Swimmingpools, einen Infinity- und einen Indoor-Pool, Restaurants, einen direkten Zugang zum Strand und ein exklusives Spa mit atemberaubendem Meerblick, Sauna, türkischem Bad und Swimmingpool verfügen.

So öffnet das neue Haus seine Pforten, nachdem das Hotel der Vincci-Kette, das mehrere Jahre lang geschlossen war, renoviert wurde. Mit einer Investition von 17 Millionen Euro wurde diese Unterkunft mit einem neuen Angebot wiederbelebt. In diesem Sinne besteht die Dynamik dieses neuen Standorts darin, das ganze Jahr über geöffnet zu bleiben und nicht nur während der Sommersaison. Auf diese Weise bleiben die Arbeitsplätze erhalten und sind nicht auf die Saison beschränkt.

Der architektonische Stil des von Goddard Littlefair entworfenen Hotels ist eine Hommage an die andalusische Ästhetik mit Hufeisenbögen, zelligen Fliesen und einer Farbpalette, die an Erde, Zitrusfrüchte und das Meer erinnert. Die Innenhöfe und Außenbereiche werden durch die Präsenz von Wasser und Vegetation zum Leben erweckt.