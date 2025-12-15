Marbella leitet Verfahren ein, um Carlos Fernández zur Zahlung einer Entschädigung im Fall 'Saqueo II' zu zwingen

José Carlos García Marbella Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Marbella bereitet bereits die Verfahren vor, um den ehemaligen Stadtrat Carlos Fernández zur Zahlung der Entschädigung zu zwingen, zu der er im vergangenen November vom Obersten Gerichtshof verurteilt wurde, nachdem er nach jahrelanger Flucht nach Spanien zurückgekehrt war und sich mit der Staatsanwaltschaft wegen seiner Beteiligung am so genannten 'Caso Saqueo II' geeinigt hatte. Die Entschädigung beläuft sich auf 258.678,31 Euro, aber die Stadtverewaltung geht davon aus, dass sich der Betrag mit den in der Zivilprozessordnung vorgesehenen gesetzlichen Zinsen auf fast 550.000 Euro belaufen wird.

Die gesetzliche Frist von 20 Arbeitstagen für die freiwillige Zahlung endete am 5. Dezember, und der ehemalige GIL-Stadtrat hat seine Schulden bei den Bürgern von Marbella noch nicht beglichen. Das Einzige, was die Stadtverwaltung erhalten hat, ist eine Mitteilung seines Anwalts, in der er erklärt, dass Fernández an der Regulierung seiner administrativen Situation arbeitet, wie städtische Quellen gegenüber SUR erklärten. Dem Schreiben zufolge besitzt Carlos Fernández weder einen gültigen Personalausweis noch andere Dokumente und kann daher kein Bankkonto haben. Angesichts des Inhalts der Mitteilung, in der die Entschädigung an das Rathaus, zu der er in diesem Urteil (das rechtskräftig ist, da es auf Konformität beruht) verurteilt wurde, nicht erwähnt wird, ist die Stadtverwaltung jedoch nicht optimistisch, dass er dies freiwillig tun wird.

Die Frist für die freiwillige Zahlung ist bereits abgelaufen, und die Stadtverwaltung bereitet das Dokument vor, das sie an das Nationale Gericht schicken wird, um das Verfahren einzuleiten, um die Einhaltung des Urteils zu fordern

Aus diesem Grund bereitet die Stadtverwaltung bereits ein Dokument vor, das dem Nationalen Gericht vorgelegt werden soll, um das Verfahren einzuleiten. «Das ist nur der erste Schritt, und wenn nicht, werden wir formell die Vollstreckung des Urteils beantragen», sagt die Stadtverwaltung und versichert, dass es «wie in allen Korruptionsfällen alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen wird, um das Geld für die Bürger von Marbella zurückzubekommen».

Flucht und Verurteilung im Jahr 2013

Carlos Fernández war 2006 während der zweiten Phase der Operation «Malaya» geflohen und lebte bis zum 30. Oktober in Argentinien, als er am Flughafen Madrid-Barajas verhaftet und dem Natiuonalen Gerichtshof übergeben wurde, der ihn nach einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft, die am 5. November vor Gericht bestätigt wurde, freiließ.

Im Urteil des 'Falles Saqueo II', das vom Oktober 2013 datiert, wurde nachgewiesen, dass das ehemalige Ratsmitglied zwischen Februar 1995 und Juni 199 eine Barzahlung und zwei Schecks erhalten und damit einen «Schaden für die Gemeindekasse» verursacht hat, der im Gerichtsurteil auf 20.627.000 Peseten (123.970,77 Euro) beziffert wurde.

Carlos Fernández war zwischen dem 10. Januar 1996 und dem 18. März 1998 auch Geschäftsführer des städtischen Unternehmens Actividades Deportivas SL. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt, d. h. ab Februar 1996, begann das Unternehmen, Schulden bei der Sozialversicherung anzuhäufen, zunächst für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung, ab Juni 1997 dann nur noch für erstere. Insgesamt beliefen sich die Schulden des Unternehmens bei der Sozialversicherung auf 81.482.030 Peseten (489.716,86 Euro), so das Urteil von 2013. Zwischen Januar 1996 und April 2001 hatte das Unternehmen zwischen zwei und 103 Beschäftigte.