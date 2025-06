Marbella verstärkt in der Sommersaison die Strandaufsicht mit mehr als 50 Rettungsschwimmern

María Albarral Marbella Dienstag, 24. Juni 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung hat zu Beginn der Sommersaison den speziellen Rettungsschwimmer- und Rettungsdienst an den Stränden aktiviert, um die Sicherheit der Badegäste und Besucher durch eine verstärkte Abdeckung in Bezug auf Personal und Technik zu gewährleisten. Der Dienst passt seinen Zeitplan an den voraussichtlichen Zustrom von Badegästen an, der sich nach dem saisonalen Kalender richtet. In der Osterwoche und im Mai war der Dienst von 12 bis 19 Uhr verfügbar, aber von Juni bis September ist das Strandpersonal von 11 bis 19 Uhr und im Juli und August von 11 bis 20 Uhr im Einsatz.

In den Monaten mit hohem Besucheraufkommen besteht der Dienst aus insgesamt 47 Rettungsschwimmern, einem Koordinator, zwei Bereichsleitern und drei Bootsführern. In den Monaten mit der geringsten Anzahl von Personen im aktiven Dienst besteht das Team aus 26 Rettungsschwimmern, einem Koordinator, zwei Bereichsleitern und zwei Bootsführern. Darüber hinaus wurden in der Gemeinde 19 Wachtürme und 17 Rettungsschwimm- und Rettungsmodule eingerichtet, die mit halbautomatischen Defibrillatoren (DESA), einem Lautsprechersystem für akustische Warnungen und Material für die Erstversorgung ausgestattet sind. Darüber hinaus wird der Einsatz in der Hochsaison durch drei Krankenwagen mit Sanitäter und Pflegepersonal verstärkt, während in den Monaten außerhalb der Hochsaison zwei Krankenwagen im Einsatz sind. Zusätzlich zu dieser Rettungsaktion wird der Zivilschutz durch den Einsatz eines Bootes, dreier Jetskis, dreier Skipper und vier zusätzlicher Rettungsschwimmer an der Küste verstärkt.

Hinzu kommen 18 Fahrräder, sieben Fahrzeuge, sieben Fahrer und vierzehn Freiwillige, die die Aufgaben der Überwachung, Hilfeleistung und Koordination an Land ergänzen. Die Koordinierung erfolgt von den Zentren der Rettungsschwimmer und des Zivilschutzes aus, die sich beide am Strand von La Bajadilla befinden, einem strategischen Punkt für die Überwachung des Küstenstreifens. Mit dieser Maßnahme unterstreicht die Stadtverwaltung ihr Engagement für die Sicherheit an den Stränden und die sofortige Reaktion auf alle Notfälle, die während der Badesaison auftreten können.