Postangestellter in Marbella wegen Diebstahls von 60.000 Euro aus seinem Büro verhaftet

Juan Cano Marbella Montag, 30. Juni 2025 Compartir

Beamte der Nationalpolizei haben einen Postangestellten in Marbella festgenommen, weil er eine Tasche mit 60.000 Euro aus der Correos-Filiale gestohlen hatte, in der er arbeitete. Die Ermittlungen wurden aufgrund einer Anzeige des Leiters des Postamts von Marbella vom 9. Mai eingeleitet, in der dieser meldete, dass 60.000 Euro aus dem Postamt verschwunden seien. Die Beamten bemerkten bald, dass der Diebstahl von einem der Angestellten begangen wurde. Nach mehreren Nachforschungen fanden sie heraus, dass ein Angestellter unter dem Vorwand, die Zwischendecke zu reinigen, die Sicherheitskamera, die den Standort der Tasche mit dem Geld überwachte, verschoben hatte.

Sie fanden auch heraus, dass es am Tag des Vorfalls einen kleinen Brand gab, der zur Evakuierung des Büros führte. Da das gesamte Personal nicht anwesend war, soll der jetzt Festgenommene die Gelegenheit genutzt haben, die Tasche in einem Loch zu verstecken, das zu einem Lagerraum führte, zu dem man nur mit einem Schlüssel Zugang hatte.

Der letzte Teil des Plans, den die Polizei aufgedeckt hat, bestand aus einer Postsendung, die der Festgenommene an einen nicht existierenden Nachbarn an seine Wohnsiedlung geschickt hat. In diesem Paket befand sich der Sack mit dem Geld, obwohl niemand außer ihm davon wusste.

Unter dem Vorwand, dem Nachbarn einen Gefallen zu tun, holte der Postangestellte dann das Paket mit der Beute in seiner Wohnanlage ab. Die Polizei führte eine Hausdurchsuchung durch und stellte fast das gesamte Geld sicher.