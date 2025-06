Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Gefängnis für den Stiefsohn der Bürgermeisterin von Marbella

María José Díaz Alcalá Marbella Freitag, 27. Juni 2025 Compartir

Der Prozess gegen einen Ableger der sogenannten der Mocro-Mafia an der Costa del Sol, die sich dem Transport von Drogen nach Nordeuropa widmete und laut Staatsanwaltschaft vom Stiefsohn des Bürgermeisters von Marbella, Joakim Peter Broberg, geleitet wurde, befindet sich in der Endphase: Die Staatsanwaltschaft hat für Broberg 18 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 30 Millionen Euro gefordert.

Der Prozess, der vor der Nationalen Gerichtshof stattfindet, wurde am gestrigen Donnerstag mit den endgültigen Schlussfolgerungen der Parteien fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat ihrerseits die Haftstrafen für 11 der 24 Angeklagten reduziert, die ihre Beteiligung an den Ereignissen zugegeben hatten, was als mildernder Umstand gewertet wird. Die Strafanträge für diese Personen reichen von zwei bis fünf Jahren Gefängnis.

Für die übrigen 13 Angeklagten, die nicht die von der Staatsanwaltschaft beschriebenen Vorgänge zugegeben hatten, wurden die Strafen beibehalten, die von zwei bis 16 Jahren Gefängnis reichen. Am härtesten trifft es den mutmaßlichen Rädelsführer des Komplotts, den Stiefsohn der Bürgermeisterin von Marbella Ángeles Muñoz, für den die Staatsanwaltschaft 18 Jahre Haft fordert.

Laut der ursprünglichen Anklageschrift, auf die diese Zeitung Zugriff hatte, haben Broberg und Roberto Bayona, ein weiterer Angeklagter, im Jahr 2019 «Marihuanalieferungen von Spanien nach Frankreich durchgeführt». Während ersterer «als Chef fungiert und für die Pflege der Kontakte zu Lieferanten und Kunden zuständig ist», führt Bayona «die notwendigen persönlichen Gespräche, Nachfassaktionen und Shuttle-Dienste durch».

Im darauffolgenden Jahr unterhielt Broberg «Kontakte zu verschiedenen Drogenlieferanten, um sich mit Substanzen aus Marokko zu versorgen, die per Schiff nach Spanien gelangen sollten». «Er bildete also eine kriminelle Vereinigung mit Bayona» und anderen Angeklagten, die «Kontakte mit Mitgliedern anderer Netzwerke zum Zweck der Lieferung von Drogen unterhielten», so die Staatsanwaltschaft.

Darüber hinaus unterhält Broberg, so die Staatsanwaltschaft, im Rahmen dieser angeblichen Aktivitäten «Kontakte zu Rafael Gallego, einem örtlichen Polizeibeamten in Marbella, der ihm gegen Bargeld, dessen tatsächliche Höhe nicht ermittelt werden kann, eingeschränkte Informationen, die ausschließlich für polizeiliche Zwecke bestimmt sind, zur Verfügung stellt, wobei Geld und Informationen bei persönlichen Treffen ausgetauscht werden, um keine Spuren zu hinterlassen».

Die Staatsanwaltschaft fügte hinzu, dass Broberg von seinem verstorbenen Vater, Lars Gunnar Broberg, der ebenfalls in diesem Fall angeklagt wurde, unterstützt wurde, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern, die er zur «Durchführung seiner Geschäfts- und Investitionstätigkeiten» verwendete.

Um diese mutmaßlichen Geldwäscheoperationen durchzuführen, hatte Broberg nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwei Immobilienbüros im Einkaufszentrum Plaza de Marbella als «Operationsbasis».

Im Oktober 2022 klagte der Leiter des Zentralen Strafgerichts Nr. 6, Manuel García Castellón, etwa dreißig Personen an, darunter Broberg und seinen Vater, weil sie Teil einer von schwedischen Staatsbürgern geleiteten Organisation waren, die angeblich große Mengen von Betäubungsmitteln, insbesondere Marihuana und Haschisch, von Spanien in die nordischen Länder, insbesondere nach Schweden, exportierte.