Zweite Schießerei in Marbella innerhalb von 24 Stunden: 26-jähriger Mann mit Schuss in das Schienbein

Irene Quirante Marbella Donnerstag, 4. Dezember 2025

Ein 26-jähriger Mann wurde am Mittwochabend ins Krankenhaus gebracht, nachdem er bei einem neuen Vorfall mit Schusswaffen in Marbella, dem zweiten innerhalb von nur 24 Stunden, angeschossen und verletzt wurde. Das Opfer wurde von mindestens einem Schuss in das Schienbein getroffen.

Der Vorfall ereignete sich am gegen 22 Uhr. Bei der Notrufzentrale 112-Andalusien gingen mehrere Anrufe ein, die darauf hinwiesen, dass mehrere Schüsse zu hören waren. Sie gaben an, dass ein Mann am Boden lag und um Hilfe rief, nachdem er von Schüssen getroffen worden war.

Die Zentrale schaltete sofort die örtliche Polizei, die Nationalpolizei und die medizinischen Dienste ein, die sich zur Avenida Miguel de Cervantes begaben, wo sie den Verletzten fanden. Er hatte offenbar eine Schussverletzung am Bein erlitten. Es handelte sich um einen 26-jährigen Mann, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Die Nationalpolizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um den Sachverhalt zu klären. Zufälligerweise wurde nur einen Tag zuvor, gegen 13 Uhr, eine Schießerei vor einer Bar in der Gegend von Las Albarizas in Marbella gemeldet, bei der jedoch niemand verletzt wurde.

Die Schüsse sollen von einer Person in einem Auto abgegeben worden sein, die dann vom Tatort floh.