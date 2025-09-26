Michelin-Führer nimmt neue empfohlene Restaurants in Málaga auf

Juan Soto Málaga Freitag, 26. September 2025 Teilen

Málaga glänzt wieder im Universum des Michelin-Führers. Die populäre Publikation hat ihre Liste der empfohlenen Restaurants aktualisiert und dabei drei Lokale in der Provinz hervorgehoben, die sehr gut abschneiden. Es handelt sich um Clómada, Mi Niña Lola und Alaparte, die alle in der Provinzhauptstadt liegen.

Das Clómada ist eines der jüngsten Projekte in der Málaga. Es wurde im April dieses Jahres in der Calle Méndez Núñez eröffnet und ist das persönliche Projekt der ecuadorianischen Tennisspielerin Claudine Paulson, die die Reiseküche, die sie in der ganzen Welt kennengelernt hat, in sich aufgenommen hat.

Der Reiseführer hebt hervor, dass «sie die verschiedenen Geschmacksrichtungen, die sie während ihrer Zeit als Profi-Tennisspielerin in der ganzen Welt kennengelernt hat, auf den Tisch bringt». Zu ihren Gerichten gehören Fisch-Ceviche und knuspriger Wolfsbarsch.

Auch Alaparte wurde in diesem Jahr im Zentrum eröffnet. Der junge Chefkoch Fran Rascado hat ein Lokal an der Plaza Arriola in der Nähe des Atarazanas-Marktes gewählt, um sein ganz persönliches Projekt zu verwirklichen.

Laut Michelin handelt es sich um ein «Bistro mit zeitgenössischem Ambiente». Es bietet eine moderne und abwechslungsreiche Küche, die auf den Produkten des örtlichen Marktes basiert und sowohl französische als auch asiatische Einflüsse enthält. «Ein herausragendes Gericht? Die ausgewogene gepökelte Jakobsmuschel mit Zitronen-Cascarúo de Benamocarra und Beurre-Blanc-Sauce», schließt er.

Mi Niña Lola ist das Projekt des Küchenchefs Pablo Rutllant im oberen Teil von La Coracha. Es wurde 2022 eröffnet und hat sich zu einem der besten Restaurants der Stadt entwickelt, sowohl wegen seiner Speisekarte als auch wegen seiner Aussicht.

Der Sterne-Führer hebt seinen originellen Vorschlag hervor: «Er verteidigt mit kleinen Gerichten ein kulinarisches Konzept, das Reisen und einheimische Küche verbindet, denn er sagt, dass Málaga eine Stadt 'aus Ausländern' ist, die kulinarische Ideen von hier und dort aufnimmt». Unter seinen Gerichten hebt der Führer den Maizal del negro mar, den Payoyos-Lauch oder die Zitronenmango hervor.

Schon 29 Restaurants aus der Provinz im Michelin-Führer

In Málaga gibt es mittlerweile 29 Restaurants, die im Michelin-Führer empfohlen werden. Im vergangenen August wurden das Promesa (Málaga-Stadt) und das Sarmiento (Casares) in die Liste aufgenommen, und im Juli taten dies das Base 9 in der Hauptstadt und das El Chiringuito in Sedella.

Darüber hinaus umfasst der Michelin auch Aire, Cávala, Beluga, Palodú, Ta-Kumi, La Cosmopolita, Candado Golf und Tragatá in der Hauptstadt; Areia, La Milla, Leña, Kava, Casa Eladio, Candeal, Erre & Errechu und Ta-Kumi in Marbella; Los Marinos José und Charolais in Fuengirola; Chinchín Puerto in Caleta de Vélez; Sollum und Oliva in Nerja; und Tragatá Ronda, «Mutterhaus» des vor einem Jahr eröffneten Hauses in der Hauptstadt Málaga.