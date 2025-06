Ganze Familie in Fuengirola vor dem Ertrinken gerettet

Juan Cano Fuengirola Montag, 23. Juni 2025 Compartir

Fünf Mitglieder einer norwergischen Familie sind heute Vormittag in Fuengirola vor dem Ertrinken gerettet worden. Der Notruf wurde um 10.57 Uhr informiert. Ein Badegast hatte beobachtet, dass sämtliche Mitglieder der Familie - Vater, Mutter und drei Kinder - Probleme hatten, aus dem Wasser zu kommen. Sofort machten sich die am Strand stationierten Rettungsschwimmer an die Arbeit und zogen die fünf Mitglieder der Familie schwimmend aus dem Meer. Der Vater und einer seiner Söhne wiesen so schwere Symptome des Ertrinkens auf, dass man um ihr Leben fürchtete, aber dank der Wiederbelebungsmaßnahmen, die am Strand von Rettungsschwimmern, Polizei und medizinischem Personal durchgeführt wurden, konnten sie wiederbelebt und umgehend ins Krankenhaus gebracht werden.