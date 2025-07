25 Jahre nach dem Mord an Wanninkhof an der Costa del Sol spricht eine zu Unrecht verurteilte Frau: «Ich möchte, dass sich die Regierung bei mir entschuldigt»

Europa Press Mijas Mittwoch, 9. April 2025 | Actualizado 15/04/2025 12:36h. Compartir

Dolores Vázquez, die 1999 in Mijas zu Unrecht wegen des Mordes an der Tochter ihres Ex-Partners, Rocío Wanninkhof, verurteilt wurde, wurde von ihrem Heimatort Betanzos anlässlich der Verleihung des Úrsula Meléndez de Texeda-Preises geehrt. Der Preis, mit dem das Werk von Frauen und ihr Beitrag zur Gesellschaft gewürdigt wird, ist ein Symbol für die Solidarität der Nachbarn und Mitbürger von Dolores. Dolores nutzte jedoch die Gelegenheit, um ihren unbedingten Wunsch zu äußern, von der spanischen Regierung eine Entschuldigung für die ungerechte Verurteilung und den unerbittlichen Medienprozess zu erhalten, dem sie ausgesetzt war, bevor sie 2002 freigesprochen wurde.

«In meinem Herzen möchte ich, dass sich die Regierung bei mir entschuldigt. Dies ist meine Stadt und sie ist nicht dieselbe - es sind meine Leute, die seit sieben Jahren mit mir leben und mich kennen. Der heutige Tag ist etwas Besonderes, und ich weiß, dass ich nicht noch einmal so eine Gelegenheit bekommen werde, aber das ist nicht genug», sagte sie.

Im September 2000 wurde Dolores Vázquez als Hauptverdächtige im Mordfall der 19-jährigen Rocío Wanninkhof, der Tochter ihres entfremdeten Ex-Partners, in Mijas verhaftet, obwohl es keine stichhaltigen Beweise gab. Das Verschwinden von Rocío im Jahr 1999 löste einen der größten Medienaufläufe in der spanischen Geschichte aus. Sie verbrachte 519 Tage hinter Gittern für ein Verbrechen, das in Wirklichkeit von dem Briten Tony King begangen wurde.

Sie wurde nach 519 Tagen Haft freigelassen, nachdem ein Berufungsverfahren die Verurteilung wegen unzureichender Beweise aufgehoben hatte. Bei der Untersuchung des Mordes an Sonia Carabantes im August 2003 wurden DNA-Beweise gefunden, die Tony Alexander King mit beiden Fällen in Verbindung brachten. Der britische Staatsbürger wurde verhaftet, was Dolores' Unschuld bestätigte.

Die Folgen des Prozesses, die 17 Monate im Gefängnis und die Aufmerksamkeit der Medien veranlassten Dolores, ins Vereinigte Königreich zu ziehen, ohne entschädigt worden zu sein. Im Jahr 2008 erkannte das Justizministerium den Fehler an und schlug eine Entschädigung von 120.000 Euro vor - weit weniger als die von Vázquez geforderten vier Millionen.

Eine Entschädigung wurde nie vereinbart und Vázquez stellte das Verfahren ein, ohne jemals eine Entschuldigung zu erhalten. Sie lebt heute in ihrer Heimatstadt Betanzos, die ihr 25 Jahre nach der Verurteilung im Rahmen des Internationalen Frauentags die Ehre erwiesen hat.

Der Saal war während der Gedenkveranstaltung voll mit Einwohnern von Betanzos und Vertretern der Gemeinde. Die Bürgermeisterin von Betanzos, María Barral, entschuldigte sich im Namen der Gemeinde bei Dolores Vázquez und würdigte sie als Opfer einer «furchtbar ungerechten» Gesellschaft.

Barral beschuldigte auch die spanische Regierung, Dolores nicht zur Seite gestanden zu haben, und entschuldigte sich «für jeden ungerechten Blick, für jeden Zweifel, für jede persönliche und globale Verurteilung, für jeden Schubser und für jede Geste des Verlassenseins».

«Es ist ein besonderer Tag, denn wir sind hier, um etwas zu tun, was wir schon vor langer Zeit hätten tun sollen: eine Frau anzuerkennen, zu ehren und vor allem, sich bei ihr zu entschuldigen, die eine der größten Ungerechtigkeiten unserer jüngsten Geschichte erlitten hat. Sie waren das Opfer einer Gesellschaft, die Sie nicht beschützt, sondern ausgesondert hat, und eines Systems, das Sie ohne Beweise, ohne Grund und ohne Menschlichkeit verurteilt hat», sagte der Bürgermeister.

Dolores war sichtlich bewegt von der Rede und dem Applaus des stehenden Publikums und gab zu, dass sie weinte, als sie die Nachricht erhielt, dass sie vom Rathaus ihrer Heimatstadt geehrt werden würde, in der sie sich «aufgenommen, frei und geliebt» fühlt.

Sie fügte hinzu, dass sie «nicht erwartet hatte, so viele Menschen» bei der Zeremonie zu sehen und hoffte, dass dies eine Gelegenheit für andere Städte in Spanien sein würde, «den Fehler zu erkennen». Dolores erklärte, dass sie eine Entschuldigung immer mit offenem Herzen annehmen würde.

«Ich hege gegen niemanden einen Groll, denn wenn man sich schlecht fühlt und sich selbst nicht treu bleibt, wird man innerlich bitter. Ich werde immer weitermachen, und was immer man mir gibt, wird gut ankommen», sagte Dolores.