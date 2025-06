Vierjähriger Junge stirbt nach Sturz in einen Swimmingpool in Mijas

SUR Mijas Dienstag, 24. Juni 2025 Compartir

Ein vierjähriger Junge ist am heutigen Dienstag gestorben, nachdem er in einen Swimmingpool gefallen war. Der Unfall ereignete sich in einem Haus in der Wohnsiedlung La Alquería gegen 9.15 Uhr. Die Rettunssanitäter führten an ihm eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, jedoch ohne Erfolg.