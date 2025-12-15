Sturmtief Emilia weiterhin in Málaga zu spüren: gelbe Warnung wegen Regen

Chus Heredia Málaga Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Die letzten Ausläufer des Sturmtiefs Emilia, das seit dem Wochenende über weite Teile Spaniens hinweggezogen ist, werden bis Dienstagmittag in der Provinz Málaga zu spüren sein. Die Staatliche Meteorologische Agentur (Aemet) hat die gelbe Warnung für die Möglichkeit schwerer Regenfälle und Stürme entlang der gesamten Küstenlinie der Provinz, von einem Ende zum anderen, aktiviert.

So werden sowohl die westliche Costa del Sol und Málaga als auch das Guadalhorce-Tal und die Axarquia am Dienstag ab Mitternacht voraussichtlich erhebliche Regenmengen abbekommen, mit der Möglichkeit von konzentrierten Regenfällen von bis zu 15 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Der Höhepunkt des Phänomens wird zwischen 2 und 3 Uhr morgens erwartet. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am frühen Morgen regnet, liegt bei 100 % und das Gewitterrisiko bei 70 %.

Temperatur- und Niederschlagsvorhersagen

Die gelbe Warnstufe bleibt bis Dienstagmorgen um sieben Uhr bestehen. Ab Mittag bleibt der Himmel bewölkt, aber das Niederschlagsrisiko wird auf ein Minimum reduziert. Die Temperaturen bleiben in der Provinzhauptstadt in einem engen Bereich zwischen mindestens 12 und höchstens 16 Grad. Der Wind wird aus westlicher/nordwestlicher Richtung wehen. Für den Rest der Woche werden keine nennenswerten Niederschläge mehr erwartet.

Stauseen und Pegelstände

In den frühen Morgenstunden von Sonntag auf Montag wurden in einem großen Teil der Provinz Niederschläge registriert. Die größten Mengen wurden nach Angaben des Hidrosur-Netzes in Los Reales (Cortes de la Frontera) mit 12 Litern pro Quadratmeter und in den Wasserläufen neben dem Verde im Stausee La Concepción (Guadalmina, Guadaiza und Guadalmansa) mit etwa 9 Litern gemessen.

Die Regenfälle der letzten Tage sind vorerst an den Stauseen der Provinz vorbeigegangen, die kaum mehr als einen halben Kubikhektometer zugenommen haben. Sie haben mehr als 278 hm3 gespeichert, was 46 % ihrer vollen Kapazität entspricht. Guadalteba mit 79 und Viñuela mit 70 sind die beiden Stauseen mit dem meisten Wasser.