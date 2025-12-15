Sturm Emilia hinterlässt im Hinterland von Málaga Hagelstürme und ab heute weitere Regenfälle

Ignacio Lillo Málaga Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Die Bewohner von Alfarnate und Villanueva del Trabuco wurden am frühen Sonntagnachmittag von Hagelschauern überrascht, die eine dünne weiße Decke auf ihre Straßen legten, wie mehrere Zeugen über soziale Netzwerke berichteten.

Dieses Phänomen ist eine Folge des Sturmtiefs Emilia, das die Provinz weiterhin trifft, wenn auch mit weitaus geringerer Intensität als andere nahe gelegene Provinzen wie Almería (am Sonntag wurden an der Grenze zwischen Almería und Murcia heftige Regenfälle registriert); und vor allem die Kanarischen Inseln, die im Moment die Hauptlast zu tragen haben.

Aber Emilia hat ihr letztes Wort noch nicht gesprochen. In den frühen Morgenstunden des Montags, 15. Dezember, aktivierte das meteorologische Zentrum Aemet eine neue gelbe Warnung (geringes Risiko) für die Möglichkeit von Regenfällen von bis zu 15/m2 in einer Stunde, die in Teilen der Costa del Sol und des Guadalhorce-Tals auftreten könnten. Gegen ein Uhr morgens wurden in der Stadt Málaga und anderen Teilen der Provinz starke Regenfälle registriert.

Die Niederschläge könnten in dieser Woche anhalten, vor allem am Dienstag und Freitag, so die aktuellen Prognosen von Aemet.

Nach den neuesten Daten ereignete sich der Höhepunkt zwischen letztem Donnerstag und Freitag, als heftige und überörtliche Regenfälle verzeichnet wurden, vor allem in der Gegend von Cártama und Bajo Guadalhorce, die zu einigen Überschwemmungen führten, nachdem Amateur-Regenmesser innerhalb weniger Stunden bis zu 125 Liter pro Quadratmeter gemeldet hatten.

In einigen Ortsteilen von Cártama, kam es zu Überschwemmungen, bei denen mindestens ein Autofahrer in einer großen Wasserlache eingeschlossen wurde. Dies wiederholte sich auch in anderen Gebieten, wie z. B. auf der Straße zwischen Alhaurín de la Torre und Churriana.

Offizielle Referenzen für dieses Phänomen sind die Daten der Aemet-Station am Flughafen, wo in den frühen Morgenstunden 40 Liter pro Quadratmeter gemessen wurden, und weitere 32 l/m2 in Teatinos, am Sitz der Aemet.

Am Wochenende waren die Niederschläge dann eher spärlich und verstreut, und der Wind und der starke Oststurm spielten die Hauptrolle. Dennoch fielen über das Hidrosur-Netz weitere 12 l/m2 im Fluss Guadiaro, fast 10 im Genal-Tal und 8 in Los Reales bei Estepona. Am Sonntag war die Sierra Bermeja mit über 5 l/m2 der feuchteste Ort, dicht gefolgt von Torrox, Casarabonela, Alhaurín el Grande und La Araña.