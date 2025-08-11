Überraschung am Himmel: Ein spektakulärer Feuerball überquert Malaga und Andalusien

Rossel Aparicio Málaga Montag, 11. August 2025 Teilen

Offensichtlich handelte es sich nicht um einen Meteoriten, aber der Effekt war genauso verblüffend: ein spektakulärer und leuchtender Feuerball, der den Himmel überquerte. Das Phänomen überraschte am Sonntag, den 10. August, viele Menschen in Malaga, Andalusien und Spanien. Es ereignete sich gegen 23:49 Uhr Ortszeit in Spanien, und viele Zeugen sahen und registrierten es, als es über Andalusien, Murcia und südlich von Alicante zog, bevor es sich in Richtung der Balearen bewegte. Aber was genau war dieses leuchtende Ereignis?

Laut José María Madiedo, Forscher am Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) und Leiter des Smart-Projekts, handelt es sich um den «Wiedereintritt eines künstlichen Objekts in die Erdatmosphäre». Das Objekt, «wahrscheinlich ein Satellit, trat mit etwa 29.000 km/h über dem Atlantik in die Atmosphäre ein, überflog die Iberische Halbinsel und flog weiter in Richtung Mittelmeer. Es handelte sich nicht um den Fall eines Meteoriten», betont Madiedo in seinem X-Beitrag.

Der Experte erklärt, dass das Objekt beim Eintritt in die Atmosphäre glühend wurde und einen Feuerball erzeugte, der in 118 km Höhe über dem Atlantik begann und sich in nordöstlicher Richtung bewegte. «Er zerbrach in eine Vielzahl von Fragmenten und flog über Andalusien, Murcia und den Süden von Alicante, um dann in Richtung der Balearen zu fliegen.

Ein Starlink-Satellit?

Die wahrscheinlichste Hypothese, erklärt Madiedo, ist, dass die Fragmente, die den abrupten Durchgang durch die Erdatmosphäre überlebt haben, ins Mittelmeer gefallen sind. «Wir versuchen derzeit, das Objekt zu identifizieren, das dieses Phänomen verursacht hat. Es könnte ein Starlink-Satellit sein», sagt er.

Dieses leuchtende Ereignis, das in Spanien gesichtet wurde, wurde von den Detektoren aufgezeichnet, die im Rahmen des Smart-Projekts in verschiedenen Observatorien auf der iberischen Halbinsel installiert sind. Es ist ein Forschungsprojekt des Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), das vom Instituto de Astrofísica de Andalucía koordiniert wird.