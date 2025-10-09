Wetteramt sagt Regen für Freitag in der Provinz Málaga voraus

Almudena Nogués Málaga Donnerstag, 9. Oktober 2025 Teilen

Das Sturmtief Alice wird in Málaga endgültig ihre Spuren hinterlassen. Die staatliche meteorologische Agentur Aemet) hat die gelbe Warnung in der Provinz für starke Regenfälle und Stürme aktiviert. In ihrer jüngsten Aktualisierung prognostiziert die staatliche Agentur für den Freitag kumulierte Niederschläge von 15 Litern in einer Stunde zwischen 12 und 22 Uhr in den Gebieten im Landesinneren von Antequera und Ronda. In der Provinzhauptstadt liegt die Wahrscheinlichkeit von Schauern bei 90% bis 18 Uhr an einem Tag mit milden Temperaturen, die sich zwischen 20 Grad Minimum und 24 Grad Maximum bewegen werden.

Málaga wird von der meteorologischen Instabilität, die das Land überzieht und die nach Einschätzung von Experten bis zum kommenden Montag andauern wird, nicht verschont bleiben. Derzeit hat Aemet 13 Provinzen in Alarmbereitschaft versetzt, davon vier in der Stufe Orange wegen Niederschlägen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter. Andalusien wird nicht zu den am stärksten von diesem Phänomen betroffenen Autnomen Regionen gehören.

In ganz Andalusien hat Aemet für Freitag in sechs Provinzen die gelbe Warnung aktiviert. Zu den Provinzen Almeria, Granada und Córdoba, für die bereits am heutigen Donnerstag die gelbe Warnstufe gilt, gesellen sich Malaga, Cádiz und Sevilla dazu.