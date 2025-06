Vor allem Südamerikaner und Afrikaner haben in den letzten Jahren in der Provinz Málaga die spanische Staatsbürgerschaft erhalten

Cristina Vallejo Málaga Samstag, 14. Juni 2025 Compartir

Fast 57.000 Ausländer haben in der Provinz Málaga seit 2013 die spanische Staatsangehörigkeit erhalten. Es ist das erste Jahr, in dem Daten des spanischen Statistikinstituts INE verfügbar sind. Damit liegt Málaga an siebter Stelle der spanischen Provinzen, gleich hinter Madrid (402.626), Barcelona (rund 366.000) und Valencia (93.589) sowie noch vor Murcia, Alicante und den Balearen. Málaga ist die führende Provinz in Andalusien, noch vor Sevilla (34.281). In ganz Spanien erhielten zwischen 2013 und 2024 fast 1,9 Millionen Menschen die spanische Staatsangehörigkeit.

Das spanische Recht sieht mehrere Möglichkeiten vor, die Staatsangehörigkeit zu erwerben. Dazu gehört die Abstammung, das heißt, als Kind eines spanischen Vaters oder einer spanischen Mutter oder in Spanien geboren zu sein. In letztgenannten Fall muss bei ausländischen Eltern ebenfalls mindestens einer von ihnen in Spanien geboren sein.

Pass nach zehn Jahren

Die spanische Staatsangehörigkeit kann auch freiwillig erworben werden, zum Beispiel, wenn eine Person unter der Aufsichtspflicht eines spanischen Bürgers gestanden hat. Außerdem kann sie nach einem mindestens zehnjährigen, ununterbrochenen und legalen Aufenthalts in Spanien beantragt werden.

Laut INE haben in Málaga die meisten Personen die spanische Staatsangehörigkeit erhalten, nachdem sie die erforderliche Zeit in Spanien gelebt hatten: Von den 56.957 Personen, die in Málaga einen spanischen Pass erhalten haben, konnten 49.602 die spanische Staatsbürgerschaft aufgrund ihrer Aufenthaltsdauer beantragen, was 87 Prozent aller Fälle entspricht.

In ganz Spanien ergibt sich ein ähnliches Bild: Von den fast 1,9 Millionen neuen Staatsangehörigen sind 1,56 Millionen (82 %) neue Staatsangehörige, weil sie die erforderliche Zeit hier gelebt haben.

Ukrainer, Russen und Rumänen vorn

Wer sind die Personen, die in Málaga die spanische Staatsbürgerschaft erhalten haben? Nach geografischen Gesichtspunkten stellen Südamerikaner mit 24.360 neuen spanischen Staatsbürgern das größte Kontingent, wobei Argentinien mit 4.709 Personen das wichtigste Herkunftsland ist, gefolgt von Kolumbien (4.468).

Das zweitwichtigste Herkunftsgebiet ist Afrika mit 19.745 neu eingebürgerten Personen, wobei die meisten von ihnen aus Marokko stammen (16.665 Personen).

Unter den Menschen aus europäischen Ländern, die nicht der EU angehören, sind die meisten Ukrainer (1.782), gefolgt von Russen (1.272), während die Zahl der Briten, die in Málaga die spanische Staatsbürgerschaft erworben haben, nur 241 beträgt. Eine große Gruppe stellen auch Rumänen mit 616 Personen.

Interessant ist auch, dass 11.268 der Personen, die in den letzten zwölf Jahren die spanische Staatsbürgerschaft erhalten haben, hier geboren wurden.

Im letzten Jahr, für das Daten vorliegen (2024), erhielten 7.367 Personen in der Provinz Málaga die spanische Staatsangehörigkeit. Dies ist die zweithöchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen, mit der einzigen Ausnahme des Jahres 2023, als es 7.735 Neueinbürgerungen gab. Im Gegensatz dazu wurde in Spanien insgesamt im Jahr 2024 eine Rekordzahl von 252.500 erreicht, gegenüber 240.200 im Jahr zuvor.