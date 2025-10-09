'Plaste und Elaste aus Schkopau'

Teilen

Dieser Slogan an der Elbbrücke der Autobahn A 9 brannte sich jedem als eine typische, ostdeutsche Satire ins Gedächtnis. Bei mir hat sich dieser Eindruck geändert! Ich denke nun mit einer gewissen Wehmut an die zwar oftmals hässlichen, doch beständigen Plastikwaren von damals zurück.

Es ärgert mich, wie schnell heutzutage Schüsseln, Kisten, Beutel, aber vor allem Gießkannen aus Kunststoff zerbröseln. Du lieber Gott, ich will sie ja nicht mit den guten, alten Zinkgefäßen vergleichen, die über Generationen in den Familien vererbt wurden. Ich finde, eine Lebensdauer von zehn, anstatt der jetzt erwartbaren zwei Jahre wäre angemessen. Aber im Gegenteil; es scheint mir mit der Alterung von Plastikwaren immer schneller zu gehen! Bereits nach drei Monaten beginnen sich gummierte Handflächen von Arbeitshandschuhen aufzulösen, und wer die Bewässerung seiner Anpflanzungen per dieser schwarzen PVC-Schläuche betreibt, kann ein Lied davon singen, wie schnell die Schläuche brüchig werden. Hier ist allerdings fairerweise auf die zerstörerische Wirkung der UV-Strahlung hinzuweisen, die dieses Material extrem schnell austrocknen lässt. Der vermutlich technologisch so vorgesehene Verschleiß von Behältnissen, wie Beutel und Säcke bzw. generell von Erzeugnissen aus Plastik ist ganz sicher der 'Umsatzoptimierung und Gewinnerwartung' des Erzeugers anzurechnen. Was mich aber stark verunsichert, ist die berechtigte Klage über die Verseuchung der Umwelt und besonders der Meere durch Mikroplastik, die diesem beschleunigten, aber politisch offensichtlich zugelassenem Verschleiß widerspricht. Wenn dann noch Brüssel die millionenschwere Umrüstung der Abfüllautomaten auf Kosten der Verbraucher befiehlt und dieses Fixieren der Flaschendeckel laut letzter Erkenntnis nichts bringt, erzeugt das bei mir 'revolutionäre Visionen.'