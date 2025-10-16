Trump-Deal mit Erfolg

Teilen

Endlich einmal gute Nachrichten aus dem Nahen Osten. Ja, es war ein Tag der Freude. Doch noch ist nicht sicher, ob der 13. Oktober 2025 zum historischen Tag taugt. Die Freilassung der israelischen Geiseln und das Ende der Kämpfe sind für die Menschen in Gaza und die Israelis gleichermaßen eine Erlösung. Doch ob es das Ende des Krieges sein wird, steht in den Sternen, denn hinter dem Nahost-Pakt des US-Präsidenten stehen noch viele Fragezeichen.

Wobei: Auch wenn es schwerfällt, verdient dieser Deal von Donald Trump Anerkennungen. Der unberechenbare Präsident im Weißen Haus hat mit seiner Politik der Brechstange diesen Konflikt befriedet. Der Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln gehen auf sein Konto. Aber auch gut, dass der Nobelpreis schon vorher vergeben worden war.

Vermutlich war und ist dieser grausame Konflikt nur mit der brachialen Methode eines Despoten zu lösen, der mit Waffengewalt drohen und mit viel wirtschaftlicher Macht winken kann. Alle der an dieser Lösung beteiligten arabischen Staaten werden am Ende nicht leer ausgehen. Das gehört zu den Grundpfeilern der Deals des Donald Trump, der jetzt übertrieben als Retter der Welt gefeiert wird.

Doch nach dem Jubel könnte schnell die Ernüchterung kommen, denn zunächst gibt es nur eine Waffenruhe, längst noch keinen Frieden. Viele Hamas-Anhänger, aber auch die Rechten in Netanjahus Regierung sind weiterhin eine Gefahr für den Friedensprozess.

Und ob der Hauptdarsteller der Donald-Trump-Show tatsächlich auch die Entschlossenheit weiter zeigt, um jedwede Gewalt in Gaza sofort zu ersticken, ist keinesfalls sicher.

Übrigens: Donald Trump hat am Ende seiner gefeierten Rede im israelischen Parlament auch versucht einen anderen Konflikt auf seine Art zu lösen: Den Staatspräsidenten Herzog forderte er unverblümt auf, den wegen Korruption und Amtsmissbrauch angeklagten Netanjahu zu begnadigen. «Wen zur Hölle» kümmere so eine Anklage. Tosender Beifall war ihm sicher.