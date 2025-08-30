Der spanische Kaiseradler erholt sich und vedoppelt mit 164 Paaren seinen Bestand

JOSÉ LUIS PIEDRA SEVILLA. Samstag, 30. August 2025 Teilen

Die am stärksten gefährdete autochthone Fauna Andalusiens entwickelt sich dank der Erhaltungsprogramme der andalusischen Landesregierung positiv, und zu der spektakulären Erholung, die der iberische Luchs in den letzten Jahren erfahren hat, gesellt sich nun, wenn auch etwas langsamer, der Spanische Kaiseradler (Aquila adalberti), eine weitere Ikone der außergewöhnlichen biologischen Vielfalt, die Andalusien beherbergt.

Diese positive Entwicklung ist unmittelbar auf die von dem Ministerium für Nachhaltigkeit und Umwelt der Junta geförderten Programme zurückzuführen. Die jüngste Zählung des Iberischen Kaiseradlers zeigt eine bemerkenswerte Erholung dieses Raubvogels, der in der gesamten Region 164 Brutpaare zählt.

Diese 2024 durchgeführte Zählung markiert einen historischen Höchststand der Population, die sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat, und zählt derzeit bis zu 18 neue Gebiete, in denen diese Art lebt, was einen Anstieg von fast 11 Prozent gegenüber 2023 bedeutet. Außerdem sind die Verluste deutlich zurückgegangen, und nur zwei Paare sind verschwunden.

Die Population in Doñana stagniert, während sie in der Sierra Morena stark zunimmt und sich auf andere Gebiete ausbreitet Im vergangenen Jahr wurden 177 Küken gezählt, womit der bisherige Rekord von 166 im Jahr 2021 gebrochen wurde

Der Koordinator des Erhaltungsplans für diesen Raubvogel, Diego García, erklärte gegenüber SUR, dass «einer der Schlüssel zu dieser günstigen Entwicklung die außergewöhnliche Ausbreitung und die große Zahl weiterer Gebiete ist, die von neuen Paaren zurückerobert werden, was zu einer größeren Lebensfähigkeit der Population führt».

In diesem Zusammenhang hob Diego García hervor, dass in den Provinzen Cádiz und Sevilla jeweils vier und in Córdoba sieben neue Reviere hinzugekommen sind. Die Art hat sich in der Sierra Morena, wo es mehr als hundert Paare gibt, grundlegend vermehrt, während es in Cádiz nun 13 Brutgebiete gibt und 11 in den Sierras Béticas, sowohl in Jaén als auch in Granada.

In der Sierra de Huelva, wo in den letzten Jahren einige Brutversuche festgestellt wurden, gibt es im Jahr 2024 bereits zwei Paare, von denen eines zum ersten Mal erfolgreich ein Küken aufgezogen hat.

Diese guten Daten stehen im Gegensatz zur Stagnation in Doñana, wo die Population in den letzten Jahren nicht über acht Brutpaare hinausgekommen ist.

Diese Ergebnisse bestätigen den positiven Trend, den die Art seit 1989 mit einer Zunahme von fast 6 Prozent pro Jahr verzeichnet. In den letzten zehn Jahren hat die Kaiseradlerpopulation die Grenze von einhundert Paaren überschritten, die gemäß der Vogelschutzrichtlinie und der nationalen Strategie zur Erhaltung der Art als Mindestpopulationsgröße für einen günstigen Erhaltungszustand gilt.

Brutzuwachs

Im vergangenen Jahr wurden bei der Zählung 177 neugeschlüpfte Küken erfasst, womit der bisherige Höchstwert von 166 im Jahr 2021 übertroffen wurde. Die Fortpflanzung des Iberischen Kaiseradlers ist sehr heikel und komplex, da das durchschnittliche Gelege in der Regel drei oder vier Küken umfasst und nur ein oder zwei davon überleben.

Der Koordinator des Erholungsplans für diesen Vogel hob hervor, dass der Bruterfolg durch die Anwendung von Zusatzfütterungstechniken in den Gebieten, die nicht sehr produktiv sind, sowie durch die Rettung der vom Tod bedrohten Küken gesteigert werden konnte.