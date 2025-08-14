Vorführungen und Wettbewerbe beim Pferdeevent 'A Caballo' in Fuengirola

BEATRICE LAVALLE FUENGIROLA. Donnerstag, 14. August 2025 Teilen

Am 20. September wird in Fuengirola eine weitere Ausgabe des Pferdeevents 'A Caballo' veranstaltet. Bei diesem Fest rund ums Pferd, das dieses Jahr zum achten Mal veranstaltet wird, werden ab 12 Uhr auf der Plaza de la Constitución, im Umfeld der Plaza Reyes Católicos und der Avenida Condes de San Isidro Pferdeshows, Wettbewerbe, bei denen die elegantesten Reiter und am schönsten geschmückten Pferde prämiert werden, sowie eine Kutschenshow geboten. Der Präsident der Peña Caballista, Hugo Ruiz, der zusammen mit der Stadträtin für Feste, Isabel Moreno, dem Direktor des Reitzentrums Dana, José González, und dem Präsidenten des Kutschenclubs Costa del Sol, Alberto Tudela, das Event präsentierte, hob die zunehmende Bedeutung des Pferdetages, der sich in ein Markenzeichen der Stadt verwandelt habe, hervor. Er erinnerte auch daran, dass der Kutschenwettbewerb, der dieses Jahr zum 47. Mal veranstaltet wird, nach dem von Jerez der zweitälteste Andalusiens ist. Dieses Jahr öffne sich der Wettbewerb mit einer internationalen Jury und Teilnehmern aus Portugal, den Niederlanden und Chile auch erstmals der Beteiligung anderer Länder. Der Kutschenwettbewerb beginnt um 12 Uhr mit einem Umzug der Gespanne durch die gesamte Gemeinde einschließlich der Strandpromenade. Der Teil des Wettbewerbs, bei dem die Teilnehmer ihre Fähigkeiten beim Manövrieren der Kutsche beweisen müssen, wird in der Stierkampfarena ausgetragen.

José González, dessen Centro Hípico Dana zusammen mit dem Reitzentrum El Ranchito die Dressurvorführungen organisiert, dankte der Stadtregierung für die Anstrengungen, die es unternehme, um den Pferdetag von Jahr zu Jahr interessanter zu gestalten und rief alle Pferdeliebhaber dazu auf, die angebotenen Aktivitäten zu genießen.

Die Pferdevorführungen finden um 12, 13, 14.30, 15.15, 16.15, und 17 Uhr auf der Plaza de la Constitución statt. Begleitend zum Pferdefest werden auf der Plaza Reyes Católicos um 13,30, 15.30, 17, 19 und 20.30 Uhr Konzerte geboten. Das Pferdefest endet gegen 22 Uhr.

Das ausführliche Programm ist auf der Website www.fuengirola.es/programacion-fuengirola-a-caballo-2025/ zu finden.