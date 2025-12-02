Das sind die neuen Soletes des Repsol-Führers für das Weihnachtsfest in Málaga

Marina Martínez Málaga Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Sie haben schon lange auf sich warten lassen. Dieses Jahr haben sie den Herbst mit Weihnachten getauscht. Mit den Feierlichkeiten zu diesen Daten kommen auch die neuen Soletes des Repsol-Führers. «Gemütliche Restaurants für große und kleine Gruppen, in denen man sich mit Kollegen, der Familie oder Arbeitskollegen treffen kann, Bars mit einer Atmosphäre, die an den Festtagen besonders ist, und Bäckereien, in denen die besten Weihnachtssüßigkeiten hergestellt werden», fasst diese Weihnachtsliste mit mehr als 300 Einrichtungen zusammen, von denen sich 56 in Andalusien und 8 in Málaga befinden.

In der Provinzhauptstadt Málaga stechen Tasca Laska (Avenida de la Aurora und La Malagueta), El Descorche (C/ Álamos), Zurich (Echeverría del Palo) und Cortijo de Pepe (Plaza de la Merced) hervor. In Ronda ist es die Konditorei Daver und in Antequera La Antequerana.

Archidona und Antequera

In diesem Jahr ist die Auswahl der Soletes außerdem um eine neue Kategorie erweitert worden: die Auszeichnung für religiöse Kongregationen, d. h. Klöster, die jahrhundertealte Rezepte bewahren. In der Provinz Málaga sind zwei davon in dieser Weihnachtsauswahl vertreten: das Kloster Jesús María del Socorro in Archidona und das Klostermuseum Las Carmelitas Dascalzas in Antequera.