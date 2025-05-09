Neues Leben für ein Wahrzeichen Pedregalejos

SUR Málaga Freitag, 9. Mai 2025 Teilen

Das El Cabra in Pedregalejo wird von Asador Ovidio wiederbelebt. Die auf Fleisch spezialisierte Gruppe unter der Leitung der Familie Rosado hat das Traditionsrestaurant erworben, um es mit einem neuen Konzept wiederzueröffnen, ohne dabei die maritime Identität zu verlieren, für die es seit mehr als einem halben Jahrhundert bekannt ist.

Aber auch die Identität der Gruppe fließt ein. «Es wird viele Produkte aus dem Meer geben, das möchten wir hier nicht aufgeben, aber wir bringen auch unsere Persönlichkeit und unser Wissen über die Welt des Fleisches ein», erklärt Miguel Rosado, einer der Söhne von Ovidio, dem Gründer der Marke, der dem Lokal einen moderneren Touch gegeben und es mit einer großen Terrasse auf zwei Ebenen zum Meer hin geöffnet hat.

i Paseo Marítimo El Pedregal, 17 29017 Málaga Telefon: 680 54 41 26 Täglich geöffnet

Die Erwartungen waren groß. Sowohl Miguel als auch seine Brüder José Manuel und Carlos, die die Gruppe leiten, wollten dem Original treu bleiben und behielten sogar den Namen El Cabra bei, wenn auch mit dem Zusatz 'Ovidio Playa'. Die Speisekarte enthält einen Abschnitt für Frittiertes, von den klassischen boquerones al limón (Sardellen in Zitronensoße) bis zu buchones de rosada (Rosada-Bällchen), gambas cristal con huevos y pimientos asados (Garnelen mit Eiern und gegrillten Paprika) oder adobo de pintarroja (marinierter Katzenhai) 'nach Großmutters Art'; einen für Roten Thunfisch und weitere für Espetos sowie maritime Eintöpfe und Aufläufe, darunter die Fideo-Pfanne oder der typische Fischeintopf Gazpachuelo.

Besonders hervorzuheben sind Ovidios Reisgerichte mit sieben verschiedenen Sorten, vom Meeresfrüchte- oder schwarzen Reis über Reis mit gereiftem Rindfleisch und grünem Spargel bis hin zum 'Caldoso' mit Hummer. Bei den kalten Speisen stechen Tintenfisch in Pipirrana, russischer Salat mit Wachteleiern, weißes Garnelentartar, Seehechtrogen in Salpicón oder Tomate mit rotem Confit vom Roten Thunfisch hervor.

Alles sehr typisch für Málaga. Aber auch Fleisch wird in El Cabra groß geschrieben. Die Reifekammer im Speisesaal spricht für sich. Hier kann man ein Stück vom iberischen Bellota-Schwein ebenso bestellen wie ein galicisches Rindersteak, ein Black-Angus-Rindfleisch oder ein Zicklein aus Canillas. Fast einhundert Weine werden mit einer Küche kombiniert, die in dieser neuen Phase des legendären Restaurants am Meer täglich geöffnet sein wird.

Zwischen 15 und 20 Personen sind für den Betrieb in einem Saal mit 120 Plätzen verantwortlich. «Wir wollen nichts sensationell Neues machen, sondern Kontinuität in einen so emblematischen Ort wie diesen bringen. Und wir wollen dazu beitragen, dass Málaga weiter wächst. Von ihren Wurzeln wollen sich die Brüder Rosado nicht trennen. Weder in El Cabra Ovidio Playa noch in einer ihrer jüngsten Akquisitionen, der Casa Lucas. Aber das ist ein anderes Thema.