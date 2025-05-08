Ricardo Álvarez brät jetzt auch Hamburger

MARINA MARTÍNEZ MÁLAGA. Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Zuerst fiel ihnen das Lokal in Málaga auf, dann überlegten sie, was sie daraus machen könnten. So entstand USB Burger, das neue Burgerrestaurant von El Caserito, einer Gruppe, zu der auch La Cheesequería und Fomo gehören und die den Markt mit einem ehrgeizigen Konzept revolutionieren will: nur drei Sorten Burger und keiner für mehr als 10 Euro. «Das Restaurant Verduritas auf der anderen Straßenseite stand leer, und wir wollten uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, es zu nutzen, und dann haben wir uns überlegt, was wir daraus machen», erzählt Ricardo Álvarez, der Chef von El Caserito mit seinen rund 60 Mitarbeitern.

Ein Hamburger-Restaurant war eine von vielen Ideen, die ihm schon immer vorschwebten. Er hat nicht gezögert. Und schuf seinen eigenen Stil, abseits des Üblichen: «Wir wenden uns ab von der Mode, viel Sauce oder fünfzehn Zutaten auf einen Hamburger zu geben. Wir setzen auf das Klassische, wir wollen eine Rückbesinnung auf das Traditionelle ohne Schnickschnack: saftiges, hochwertiges Fleisch und gutes Brot». Und nicht XXL. Für ihn muss das Erlebnis «so gut sein, dass die Größe keine Rolle spielt».

Er ist mittelgroß und nicht ganz flach ('fat smash'). Dazu gibt es Kartoffeln in zwei Varianten (klassisch und mit Cheddar-Creme und Speck) und frittierte Gurken. Aber auch außerhalb der Speisekarte will er neue Wege gehen. Ricardo Álvarez möchte mit dem neuen Restaurant, das in diesen Tagen eröffnet wird, «eine Geschichte erzählen». Es wird sogar einen Tresorraum geben. Dort wird das geheime Originalrezept sicher aufbewahrt. Ein Wächter wird es beschützen. Um diese Geschichte in Gang zu setzen, hat sich der Koch und Geschäftsmann aus Málaga erneut (wie schon im Fomo) mit Lago Interioriza zusammengetan, um einen minimalistischen Raum mit Edelstahl, Bildschirmen und integrierter Domotik zu schaffen, der die technologische Seele von USB (United States of Burger) unterstreicht.

Viel Interaktion

«Wir wollen, dass es viel Interaktion gibt und dass die Leute das Erlebnis genießen», sagt Ricardo Álvarez über ein Angebot, das - wie bei Fomo - auch andere Anreize als das Essen selbst bieten soll. Zum Beispiel in Form von Bonusangeboten und Prämien.

«Vielleicht machen wir limitierte Auflagen, Werbeaktionen und versuchen, viel Feedback zu bekommen, und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis». Ricardo Álvarez hat noch viele Ideen für dieses neue Restaurant, das Platz für rund 70 Gäste bietet und sich in der Calle Carretería 35 (Málaga Stadt) befindet.