Zwei weitere Restaurants in Málaga werden in den Michelin-Führer aufgenommen

Marina Martínez Málaga Freitag, 29. August 2025 Teilen

Der August neigt sich dem Ende zu und wie in jeder letzten Woche des Monats gibt es Neuigkeiten aus dem Guide Michelin. In der jüngsten Auswahl wurden zwei weitere Restaurants aus Málaga in die Empfehlungsliste der renommierten Publikation aufgenommen: Promesa (Málaga-Stadt) und Sarmiento (Casares). Beide sind die einzigen andalusischen Restaurants in dieser neuen Reihe und gesellen sich zu den 24 Restaurants der Provinz, die auf dieser Liste stehen, zu der im vergangenen Juli das Base 9 in der Hauptstadt und das El Chiringuito in Sedella hinzugekommen sind.

In der Provinzhauptstadt sind dies Aire, Cávala, Beluga, Palodú, Ta-Kumi, La Cosmopolita, Candado Golf und Tragatá. In Marbella: Areia, La Milla, Leña, Kava, Casa Eladio, Candeal, Erre & Errechu und Ta-Kumi. Außerdem gehören zu diesen Empfehlungen Los Marinos José und Charolais in Fuengirola, Chinchín Puerto in Caleta de Vélez, Sollum und Oliva in Nerja sowie Tragatá Ronda, das «Mutterhaus» des vor einem Jahr eröffneten Hauses in der Hauptstadt Málaga.

Vergrößern Die 'Gilda' im Promesa mit einer Glänzender Venusmuschel (concha fina). Enrique Espinoza

Über das Promesa, ein Restaurant, dessen Küche von Julio Zambrana im Erdgeschoss des Hotels MS Maestranza geführt wird, hebt der rote Tapas-Führer «eine Speisekarte mit modernem Geschmack hervor, mit der Option von Tapas, die die Gerichte der lokalen Gastronomie neu interpretiert». Als Beispiel nennt er die Neuinterpretation des Malaga-Salats (ensalada malagueña) oder den Adlerfisch aus Wildfang in Miso und Manzanilla-Gazpachuelo. Und er rät, sich den Cocktail nicht entgehen zu lassen, nach dem das Restaurant benannt ist und der aus Gin, rotem Wermut, Bananenlikör, Limette und Angostura besteht. Mit diesem Cocktail, so erinnert Michelin, wurde der Gründer der Hotelkette, Miguel Sánchez, spanischer Meister und Vizeweltmeister bei der Cocktail-Weltmeisterschaft 1967.

In Bezug auf das Sarmiento hebt der Michelin-Führer vor allem seine Lage hervor: auf einem Hügel, mit «wunderbaren Terrassen». Sie schlagen vor, diese zu genießen, während man die «gute traditionelle Küche» der Brüder Juan Diego und Miguel probiert, die, wie sie betonen, «das charmante Familienhaus modernisiert haben, um uns ein Menü zu bieten, das abwechslungsreich ist, dem es aber nicht an Identität fehlt». In diesem Sinne heben sie die Vorzüge von gegrilltem Fleisch hervor, insbesondere die Ziege aus Malaga und gereifte Stücke. Außerdem empfehlen sie, nach den Vorschlägen des Tages zu fragen.

Vergrößern Tisch auf der Terrasse des Sarmiento. Goma Brand Narratives

Sarmiento und Promesa gehören zusammen mit 18 anderen Restaurants in Spanien zu den neuesten Empfehlungen des Michelin-Führers: Incorrecte und Glug in Barcelona; La Barra de la Tasquería, Pacto Raíz, Constrastes by Diego Ferreira und Arnanz in Madrid; Artean Barra Abierta in San Sebastián; Memoria Gustativa und Flama in Valencia; Equilibri und 539, Plats Forts in Girona; Alex Cool Club in Burgos; La Ideal Mar in Pamplona; Ocre auf den Balearen; Sierra Alta in Cuenca; Sisè in Lleida; Caleña in Ávila; und El Lajar de Bello auf Teneriffa.