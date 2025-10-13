Regierung Sánchez hebt ihren Beitrag zum Friedensprozess hervor und verspricht, «ihre Anstrengungen zu verdoppeln», um diesen zu sichern

Paula De las Heras Sharm el Sheij Montag, 13. Oktober 2025 Teilen

Die Regierung erklärt, sie begrüße «hoffnungsvoll» die Umsetzung der ersten Phase des Nahost-Friedensplans von Donald Trump, die am Montag mit der Übergabe der 20 lebenden Geiseln, die sich noch in den Händen der Hamas befinden, begonnen hat, und versichert, dass Spanien «seine Anstrengungen verdoppeln und zu seiner Entwicklung beitragen» wird. Außenminister José Manuel Albares wies jedoch am Montag in Sharm el Sheikh darauf hin, dass der nun eröffnete Weg nicht dazu führen wird, dass die gegen Israel beim Internationalen Strafgerichtshof und der spanischen Staatsanwaltschaft anhängigen Verfahren wegen Völkermordes eingestellt werden. «Das ist etwas, das weitergehen wird», sagte er. «Aber wir sind heute hier versammelt in der Hoffnung, dass ein endgültiger Frieden möglich ist.

Die Anwesenheit Spaniens und insbesondere von Pedro Sánchez selbst auf dem Friedensgipfel, auf dem die Vereinigten Staaten und Ägypten sowie Katar und die Türkei - die vier Drahtzieher des Waffenstillstandsabkommens - heute offiziell die allgemeinen Grundsätze des 20-Punkte-Plans des US-Präsidenten unterzeichnen, ist eher symbolisch. Wie die etwa 30 internationalen Staats- und Regierungschefs, die am Montag in dem Badeort am Roten Meer anwesend sind, besteht ihre Rolle darin, die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für das zu bekunden, was trotz aller Schwierigkeiten als die größte Chance für einen dauerhaften israelisch-palästinensischen Frieden seit den Osloer Abkommen Mitte der 1990er Jahre angesehen wird.

Der Hauptverantwortliche für das Abkommen ist Trump, der beispielsweise die Anerkennung des palästinensischen Staates, für die sich Sánchez eingesetzt hat und die vor wenigen Wochen von so wichtigen Ländern wie Frankreich und dem Vereinigten Königreich begrüßt wurde, sehr kritisch sieht. Auf der jüngsten UN-Vollversammlung in New York bezeichnete er dies sogar als «Geschenk» an die Hamas. Die Exekutive leugnet nicht, dass die Arbeit des US-Präsidenten «entscheidend» war. Angesichts der Kritik der größten Oppositionspartei, die dies als Beweis dafür ansieht, dass Sánchez «keine Rolle zu spielen hat», rechtfertigt sie jedoch seinen Beitrag zu dem Weg, der zu diesem Punkt geführt hat.

«Spanien war von Anfang an eine Stimme, die zum Frieden aufrief, die ein Ende der israelischen Militäroperationen im Gazastreifen forderte, die die bedingungslose Freilassung aller Geiseln verlangte, die das Ende der Blockade forderte, durch die eine Hungersnot im Gazastreifen verursacht wurde. Vieles davon ist bereits erreicht worden. Jetzt geht es darum, sie zu konsolidieren und das voranzubringen, wofür wir uns von Anfang an eingesetzt haben, nämlich die Zweistaatenlösung», so Albares.

Ägyptische Einladung

Dieser Beitrag wird von anderen internationalen Akteuren anerkannt, wie dem ägyptischen Präsidenten, dem die Einladung an Sánchez zu diesem historischen Treffen zu verdanken ist. Al Sisi war vor fast zwei Jahren mit Sánchez auf einer Tour, die ihn von Jerusalem - wo er vor seinem Besuch des Kibbuz Beeri, der am 7. Oktober von Hamas-Terroristen angegriffen wurde, Benjamin Netanjahu persönlich für das Massaker an Zivilisten tadelte - nach Ramallah führte, wo er mit dem Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, zusammentraf, und von dort nach Kairo und zum Rafah-Übergang, dem südlichen Tor zum Gazastreifen, wo er erstmals seine Absicht ankündigte, den palästinensischen Staat mit oder ohne den Rest der Europäischen Union anzuerkennen.

Trump - der erst vor fünf Tagen vorgeschlagen hatte, Spanien aus der NATO auszuschließen, weil das Land seine Verteidigungsausgaben nicht auf 5 Prozent des BIP anheben will - hatte allerdings auch kein Veto gegen die Einladung eingelegt. In der Exekutive sagt man, dass die Beziehungen zwischen den Regierungen trotz der politischen Gegensätze gut sind.

Während Sánchez und die übrigen geladenen Staats- und Regierungschefs heute auf die Ankunft des US-Präsidenten warteten, die sich um fast drei Stunden verzögerte («Wir haben zwei Jahre auf den Frieden gewartet, wir können noch ein paar Stunden warten», bemerkte der Außenminister ironisch), feierte die Regierung die Freilassung der israelischen Geiseln als «großartige Nachricht», der die Freilassung von fast 2.000 palästinensischen Gefangenen und die Zufahrt von Lkws mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen folgen sollte. Albares zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass in den kommenden Monaten etwas Wichtigeres bewiesen werden könne: «Dass es nicht eine Art göttlichen Fluch gibt, der besagt, dass der einzige Weg für Israelis und Palästinenser, miteinander in Beziehung zu treten, die Gewalt ist», sagte er.