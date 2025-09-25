Spaniens König spricht nicht von Völkermord in Gaza, prangert aber Israels «abscheuliche Handlungen» an: «Stoppen Sie dieses Massaker jetzt»

Paula De las Heras New York Donnerstag, 25. September 2025 | Actualizado 12:59h. Teilen

Der König benutzte in seiner Rede vor dem Plenum der UN-Vollversammlung zwar nicht das Wort Völkermord, das die Regierung und die PP spaltet, um auf Israels Vorgehen in Gaza zu verweisen, aber das tat der Schärfe seiner Rede keinen Abbruch. Von demselben Podium aus, von dem aus Donald Trump am Vortag seine unerschütterliche Unterstützung für die Regierung von Benjamin Netanjahu deutlich gemacht hatte, forderte der spanische Staatschef dazu auf, angesichts der wahllosen Bombardierung der palästinensischen Bevölkerung nicht «wegzuschauen». «Dies sind abscheuliche Handlungen, die im Gegensatz zu allem stehen, wofür dieses Forum steht. Sie sind dem menschlichen Gewissen zuwider», sagte er, «und sie sind eine Schande für die gesamte internationale Gemeinschaft.

Felipe VI. hatte bereits letzte Woche in Ägypten das «brutale und unannehmbare Leiden» angeprangert, dem die israelische Exekutive die Bevölkerung des Gazastreifens aussetzt, die in den letzten zwei Jahren bereits mehr als 65.000 Zivilisten als Folge ihrer Reaktion auf die Angriffe der Hamas am 7. Oktober 2023 verloren hat. Doch am Mittwoch ging er noch viel weiter. Mit seiner gewohnt diplomatischen Sprache und nicht ohne vorher die Wertschätzung des spanischen Volkes für das israelische Volk und seine Verurteilung der Angriffe der Terrorgruppe deutlich zu machen, forderte er von Netanjahu ein Ende des «Massakers». «Keine weiteren Toten im Namen eines so weisen und alten Volkes, das im Laufe der Geschichte so viel gelitten hat», forderte er.

«Spanien ist ein Volk, das sehr stolz auf seine sephardischen Wurzeln ist. Wenn wir mit dem israelischen Volk sprechen, sprechen wir mit einem Volk von Brüdern, einem Volk, das, wenn es nach Spanien zurückkehrt - nach Córdoba, nach Toledo, nach Sevilla, nach Barcelona -, in seine Heimat zurückkehrt; das war das inspirierende Prinzip des Gesetzes, das 2015 mit breiter Zustimmung den Nachkommen der ursprünglich aus Spanien stammenden sephardischen Juden die spanische Staatsangehörigkeit verlieh», erinnerte er. «Deshalb schmerzt es uns so sehr, und es fällt uns so schwer zu verstehen, was die israelische Regierung tut».

In ähnlicher Weise verteidigte der Monarch auch die Entscheidung mehrerer UN-Länder - im Mai 2024 Spanien, aber in den letzten Tagen auch so wichtige Länder wie Frankreich, das Vereinigte Königreich, Kanada, Australien und Portugal -, den palästinensischen Staat zu diesem Zeitpunkt anzuerkennen. Eine Geste, die Trump am Vortag als «Geschenk» an die Hamas gebrandmarkt hat und die die wichtigste Oppositionspartei in Spanien, wie auch Länder wie Deutschland, für verfrüht halten. «Die Anerkennung muss dazu beitragen, einen gerechten und endgültigen regionalen Frieden zu erreichen, der auf der Anwendung der Resolutionen der Vereinten Nationen und auch - wie der König betonte - auf der allgemeinen Anerkennung des Staates Israel beruht.»

Die Lage in Gaza ist eines der wichtigsten und dringendsten Themen auf der Tagesordnung dieser hochrangigen UN-Woche, aber nicht das einzige. Der Fortbestand der internationalen Organisation, die aus den verheerenden Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen ist, steht auf dem Spiel, und die aufrührerische Intervention des US-Präsidenten bei der Eröffnungssitzung machte dies sehr anschaulich deutlich. Trump klagte nicht nur mit seiner üblichen Verachtung die Ineffektivität der Institution zu ihrem 80. Jahrestag an und rühmte sich, im Alleingang «sieben Kriege» beendet zu haben (obwohl in der Ukraine und im Nahen Osten alle seine Versuche gescheitert sind), er beschuldigte sie auch, Probleme zu schaffen und illegale Einwanderung zu finanzieren, und machte sich über einige ihrer Hauptziele wie den Kampf gegen den Klimawandel lustig, den er sogar als «Betrug» bezeichnete.

Einwanderung, ein «Entwicklungsvektor

Die Rede von Felipe VI. behandelte all diese Themen aus einer radikal anderen Perspektive. Es ist zehn Jahre her, dass ein Staatsoberhaupt Spanien in diesem Forum vertreten hat, und der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn er kann auch als Zeichen für das große Engagement Spaniens für die UNO in einer Zeit der Angst gelesen werden, in der die liberalen Demokratien ins Wanken geraten und der Multilateralismus auf dem Rückzug ist. «Die Erinnerung an das 20. Jahrhundert fordert uns jedes Mal heraus, wenn wir in dieser Generalversammlung zusammenkommen, sie erinnert uns daran, warum dieses Haus der internationalen Gemeinschaft geschaffen wurde, unter welchen Umständen es geboren wurde, welche dunklen Kapitel der Geschichte», sagte er, «es ein für alle Mal zu schließen versuchte».

Der König bestand auf der Verteidigung einer Welt, die auf Regeln beruht. «Sie sind die Stimme der Vernunft in den internationalen Beziehungen, die beste Verteidigung, die wir gegen das Recht des Stärkeren haben. Eine Welt ohne Regeln ist terra incognita; eine Zeit ohne Regeln», betonte er, «ist das Mittelalter». Und er verteidigte den globalen Migrationspakt und die globale Flüchtlingskonvention, die am Vortag von Trump kritisiert worden waren. «Wir glauben, dass die Einwanderung, wenn sie richtig gesteuert wird, ein Faktor der gegenseitigen Entwicklung für die Herkunfts-, Transit- und Zielgesellschaften ist, und dass die Menschenrechte der Migranten daher der wichtigste Bezugspunkt für unser Handeln sein müssen», sagte er.

Und als Antwort auf die Verhöhnung der grünen Energie, die, wie bei der Migration, in Spanien von Vox wiederholt wird, bezeichnete er den Klimawandel, die Umweltverschmutzung und den Verlust der biologischen Vielfalt als eine «dreifache planetarische Krise», die «eine Stärkung der Staatsführung und ausreichende Mittel zur Beschleunigung der gerechten Energiewende» erfordert. «Das sind Ziele, die ebenso gewaltig wie notwendig sind, und deshalb müssen Zweifel außen vor bleiben».