Absturz von Amazon Web Services führt weltweit zu Störungen: mehrere Apps und Dienste auch in Spanien betroffen

Nacho Ortega Montag, 20. Oktober 2025

Der Absturz von Amazon Web Services, der Plattform, die es Unternehmen, Entwicklern und Nutzern ermöglicht, Computerressourcen über das Internet zu mieten, ohne eigene Server unterhalten zu müssen, hat am Montag, den 20. Oktober, zu Störungen bei Dutzenden von Anwendungen und Diensten geführt.

Nach Angaben der Website Downdetector.com, die Ausfälle aufspürt, war der Dienst für Tausende von Nutzern in den Vereinigten Staaten und in weiten Teilen der Welt nicht verfügbar, und auch in Spanien wurden Ausfälle festgestellt.

So konnten beispielsweise auf den Parkplätzen von AENA auf den Flughäfen und in einigen Supermärkten keine Kartenzahlungen vorgenommen werden, und der Kartenverkauf für das Konzert La Oreja de Van Gogh in der Roig Arena in Valencia wurde um eine Stunde verschoben. Diese Probleme variieren von Minute zu Minute, so dass Downdetector empfiehlt, die Probleme vor Ort zu überprüfen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Amazon hat nach 12 Uhr mittags klargestellt, dass sie auf mehreren parallelen Wegen arbeiten, um die Wiederherstellung ihrer Dienste und damit der Unternehmen, die ihre Infrastruktur nutzen, zu beschleunigen. In ihrem jüngsten Update zu dem Fall heißt es, dass sie Maßnahmen zur Schadensbegrenzung durchführen und «deutliche Anzeichen für eine Erholung» sehen.

Um 11.30 Uhr waren laut Downdetector in einigen Teilen Spaniens (insbesondere in Madrid und Barcelona) die Bankdienste (u.a. Caixabank, BBVA, Santander und Banco de España), Online-Videospiele (z.B. Roblox, Clash of Clans, GT, Epic Games Store und Fortnite) und andere häufig genutzte Anwendungen oder Websites wie Open AI (ChatGPT), Zoom, Snapchat, Canva, Salck....) sowie Telefon- und Fernsehbetreiber, wie Orange, Digi, Movistar oder Vodafone.

Amazons eigene Dienste sind ebenfalls ausgefallen, wie Prime Video und seine Assistentin Alexa, die nicht auf Anfragen reagiert, wie einige Nutzer auf Reddit mitgeteilt haben, sowie OpenAI, das Unterbrechungen in ChatGPT erlebt hat, und Perplexity, das in einer anderen Veröffentlichung auf X direkt auf das Problem mit Amazon hingewiesen hat. Andere Nutzer haben über Probleme mit Plattformen wie Snapchat, Duolingo und Canva berichtet.

Liste der Anwendungen oder Dienste, die ausgefallen sind:

Amazon Webdienste

Canva

Microsoft Teams

OpenAI

Vergrößern

Snapchat

Amazon

Roblox

Epic Games Store

Perplexität AI

Clash Royale

Banco Santander

Bank von Spanien

Caixabank

BBVA

Visum

Gezeiten

Fortnite

Amazon Alexa

Slack

Ring

Atlassian

Brawl Stars

Orange

Movistar

Clash of Clans

Google

Udemy

Zunder

Ring

Leben360

Strava

Coinbase

Coursera

Vodafone

Amazon Prime Video

Ubisoft Verbinden

Pokémon Go

Digi

Trello

Dampf

Cloudflare

Playstation Netzwerk

Whatsapp

ING Direkt

Tot bei Tageslicht

Santander Spanien

Rocket League

Google Mail

Adobe Creative Cloud

Google Wolke

Gran Turismo

Wordle

