Europäisches Gericht entscheidet, dass die Entschädigung für einen verlorenen Hund der eines Koffers entsprechen muss

Am 22. Oktober 2019 reiste eine Passagierin mit ihrer Mutter und ihrem Hund auf einem Iberia-Flug von Buenos Aires nach Barcelona. Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts (mehr als acht Kilo) musste der Hund im Frachtraum reisen. Bei der Abfertigung gab die Passagierin keine so genannte «Special Declaration of Interest or Value» ab, eine Option, die bei der Aufgabe von Sondergepäck vorgesehen ist.

Diese Entscheidung sollte sie letztendlich teuer zu stehen kommen, denn das Tier entkam beim Verladen ins Flugzeug und wurde nie gefunden. Die Besitzerin forderte 5.000 Euro für den erlittenen moralischen Schaden, und obwohl Iberia ihre Verantwortung anerkannte und eine Entschädigung zahlte, war die Fluggesellschaft der Ansicht, dass der Betrag auf den für aufgegebenes Gepäck festgelegten Betrag begrenzt werden sollte.

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat nun in einem am Donnerstag, den 16. Oktober, veröffentlichten Urteil entschieden, dass ein Hund als gewöhnliches Reisegepäck angesehen werden kann und im Falle eines Verlustes keine weitere Entschädigung verdient. Er stimmt damit der Entscheidung von Iberia zu. Der Umstand, dass der Schutz des Wohlergehens von Tieren ein von der Europäischen Union anerkanntes Ziel von allgemeinem Interesse ist, hindert nicht daran, Tiere als «Gepäck» zu befördern und für die Zwecke der Haftung bei Verlust als solches zu betrachten«, so der EuGH in seinem Urteil.

Das mit der Entschädigungsklage befasste spanische Gericht beschloss, die Angelegenheit dem EuGH zur Vorabentscheidung vorzulegen, der schließlich entschied, dass der Begriff «Reisegepäck» im Sinne des Übereinkommens von Montreal auch mitreisende Haustiere umfasst.

Mona rannte die Landebahn des Flughafens hinunter, während sie von drei Lastwagen verfolgt wurde, so ihre Besitzerin Grisel Ortiz gegenüber argentinischen Medien. Ortiz richtete eine Facebook-Seite ein, um Informationen über den Verbleib von Mona zu erhalten, und setzte eine Belohnung für die Rückkehr des Hundes aus, doch ihre Bemühungen blieben erfolglos.

Das EuGH-Urteil hat beratenden Charakter und löst den Streit nicht, dies liegt im Ermessen des spanischen Gerichts, das sich mit dem Fall befassen wird. Die Anwältin von Ortiz hofft, dass die spanischen Richter «sensibler für die neuen Realitäten unserer Gesellschaft sind». Die Anwältin argumentierte, dass der Verlust eines Hundes «nicht nur moralische, sondern auch psychologische und sogar psychiatrische Schäden verursachen kann, die nach diesem Urteil niemals entschädigt werden können».