Geldwäsche-Fall Plus Ultra: Festgenommene unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt

Mateo Balín Montag, 15. Dezember 2025

Der Vorsitzende des 13. Madrider Gerichtshofs hat am Samstag zugestimmt, die drei Personen, die in einem Geldwäschefall verhaftet wurden, in den die Führungsspitze der Gesellschaft Plus Ultra verwickelt ist - der Präsident der Fluggesellschaft, Julio Martínez, der CEO Roberto Roselli sowie eine dritte Person, die erst am Freitag festggenommen wurde -, unter Auflagen auf freien Fuß zu setzen . Die Entscheidung wurde von Richter Alfredo Barrera getroffen, weil er im Dienst war, obwohl die Ermittlungen in den Händen eines anderen Gerichts liegen und weiterhin dem Ermittlungsgeheimnis unterliegen.

Der Ermittler hat den Entzug des Reisepasses, das Verbot, Spanien zu verlassen, und die Verpflichtung, alle fünfzehn Tage vor Gericht zu erscheinen, angeordnet. Die drei Verhafteten wurden am Samstag vor Gericht gestellt, nachdem sie im Laufe der Woche von der Abteilung für Wirtschafts- und Steuerkriminalität (UDEF) der Nationalpolizei festgenommen worden waren.

Richterin Esperanza Collazos untersucht eine Beschwerde der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, die sowohl auf die «unsachgemäße Verwendung» der 53 Millionen Euro, die die Regierung in Form einer Pandemie-Rettung gewährt hat, als auch auf die angebliche Wäsche öffentlicher Gelder und venezolanischen Goldes in verschiedenen Ländern hinweist.

Diese Klage wurde von der Audiencia Nacional im vergangenen Jahr wegen Unzuständigkeit abgelehnt, da das Madrider Gericht zuständig sei, da es die Unregelmäßigkeiten bei der Rettung der Fluggesellschaft untersucht habe.

Die Staatsanwaltschaft prangerte die «missbräuchliche Verwendung» der 53 Millionen Euro an, die Plus Ultra im März 2021 durch eine Konzession des Ministerrats erhalten hatte, und versicherte, dass das Geld «für die Rückzahlung von Darlehen verwendet worden sei, die diesem Unternehmen von anderen Mitgliedern des kriminellen Netzwerks gewährt wurden». In der Anzeige, die gegen mehrere Personen wegen des Verdachts der Geldwäsche eingereicht wurde, wird auf eine kriminelle Organisation mit Sitz in Frankreich, der Schweiz und Spanien hingewiesen.

Sie bestehe aus «Ausländern, spanischen Staatsangehörigen und mindestens einem spanischen Rechtsanwalt» und sei «auf die Durchführung von Geldwäscheaktivitäten in den drei genannten Ländern ausgerichtet». Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stammen die illegalen Gelder aus Veruntreuungen von «sehr hohen Beträgen» durch öffentliche Beamte in Venezuela, insbesondere aus «öffentlichen Geldern aus CLAP-Programmen», die von der Regierung zur Verteilung subventionierter Grundnahrungsmittel gefördert werden, und «Goldverkäufen der Bank von Venezuela».