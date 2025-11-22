50. Jahrestag der Erneuerung der Monarchie: König Felipe erneuert sein Bekenntnis zum demokratischen Spanien

María Eugenia Alonso Madrid Samstag, 22. November 2025 Teilen

Der Jahrestag der Wiederherstellung der Monarchie in Spanien nach dem Tod des Diktators Francisco Franco wurde am Donnerstag durch die ungewöhnliche Verurteilung des Generalstaatsanwalts wegen der Weitergabe vertraulicher Informationen über den Freund der Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Isabel Díaz Ayuso, in einen politischen Tumult verwickelt. An der feierlichen Zeremonie im Königspalast nahmen am Freitag die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes teil, darunter der Regierungspräsident Pedro Sánchez und die Vorsitzende des Generalrats der Justiz und des Obersten Gerichtshofs, Isabel Perelló. Abwesend waren Ex-König Juan Carlos I., der vor einem halben Jahrhundert Staatsoberhaupt wurde, und die meisten Parteien des parlamentarischen Spektrums, von der Linken bis zur Rechten, mit Ausnahme der beiden größten Parteien des Landes, PSOE und PP. Vor den Anwesenden würdigte der König den «Respekt» zwischen den verschiedenen Parteien, der den Übergang ermöglicht habe, im Gegensatz zum «gegenwärtigen Moment der starken Spannungen».

Felipe VI. nutzte das Treffen, um den festen Willen der Krone, vertreten durch seinen Vater - der mittlerweile in Abu Dhabi lebt - zu unterstreichen, «den Weg zur Demokratie in unserem Land zu öffnen». Der Monarch wollte die aktive und «strukturierende» Rolle der Institution hervorheben, die alle Spanier in einem entscheidenden Moment «integriert» habe, die sie zu «Großzügigkeit» und «Weitsicht» angehalten habe und die die Errichtung eines demokratischen Systems «mit anerkannten Freiheiten und ideologischer Pluralität» ermöglicht habe.

Unter den wachsamen Augen der Prinzessin von Asturien, dem Symbol der monarchischen Kontinuität, gab Don Felipe zu, dass der Übergang «nicht perfekt» war. Es handelte sich um einen «unsicheren, risikobehafteten und ergebnisoffenen Prozess», bei dem jedem Schritt Gespräche, Pakte und Zugeständnisse vorausgingen, die auf «gegenseitigem Respekt» beruhten. Eine «revolutionäre politische Geste», die zeige, dass große nationale Umwälzungen auf der Grundlage von «Einverständnis» und «Vertrauen» möglich waren. Auch wenn der Monarch einräumte, dass der Übergang nicht perfekt war, so war er doch der Meinung, dass unter den damaligen Umständen «das Richtige getan wurde», wobei «Versöhnung und Stabilität» und die Schaffung eines gemeinsamen Rahmens, der so wichtig war wie die Verfassung von 1978, im Vordergrund standen.

Vor hundert Gästen, unter denen die Staatsmacht vertreten war, und mit dem Präsidenten und dem Oppositionsführer nur wenige Meter voneinander entfernt, appellierte der König an die Verständigung, die jene Epoche kennzeichnete, als Formel gegen die gegenwärtige «Spannung». Er erklärte, er glaube, dass der Geist des Übergangs als Beispiel dienen kann: «Worte statt Geschrei, Respekt statt Verachtung, Suche nach Einigung statt Aufzwingen».

«Es war ein Akt des Dialogs und der Mäßigung, bei dem es nie um den ideologischen Sieg ging, sondern um die Koexistenz und das Zusammenleben», schloss Felipe VI., der die Magna Carta lobte, weil sie «das beste Vermächtnis jener Generation» sei und bleibe, die die parlamentarische Monarchie geweiht und «ein plurales und stabiles demokratisches System» artikuliert habe. Er tat dies unter den wachsamen Augen der beiden noch lebenden Gründerväter, Miquel Roca und Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, denen er die Insignien des Goldenen Vlieses, die höchste von der Krone verliehene Auszeichnung, überreichte, und des ehemaligen Ministerpräsidenten Felipe González und seiner Mutter, Königin Sofía, die er für ihre «beispielhaften Dienste» in diesen fünf Jahrzehnten für Spanien und die Krone und für die Unterstützung, die sie Juan Carlos I. beim Übergang gewährt hatte, lobte.

Im Dienste des Kongresses

Nach der Zeremonie im Königspalast begab sich der Monarch in Begleitung von Doña Letizia und seinen Töchtern zum Kongress, um an dem Kolloquium «50 Jahre danach: Die Krone im Übergang zur Demokratie» teilzunehmen, das im Verfassungssaal unter der Leitung der Parlamentspräsidentin Francina Armengol vor einer großen institutionellen Vertretung stattfand, obwohl auch das Kolloquium von der Abwesenheit wichtiger Persönlichkeiten geprägt war. Weder der Regierungspräsident war anwesend, der auf einer Reise zum G-20-Gipfel nach Südafrika war, noch einer seiner parlamentarischen Verbündeten, noch ein Vertreter von Vox.

Der Vorsitzende der PP, Alberto Núñez Feijóo, der neben dem Minister für Präsidentschaft, Justiz und Beziehungen zu den Gerichten, Félix Bolaños, saß, der am Vortag das Urteil des Obersten Gerichtshofs gegen den Generalstaatsanwalt in Frage gestellt hatte, das die Regierung zwar «befolgt», aber «nicht teilt», und der gestern seine Präsidentin, Isabel Perelló, im Unterhaus begrüßte.

Der König nutzte seinen Besuch im Kongress, der Schauplatz der Proklamation seines Vaters Juan Carlos I. vor fünf Jahrzehnten und seiner eigenen im Jahr 2014 war, um sein Bekenntnis zum demokratischen Spanien zu erneuern und zu versichern, dass die Krone ihm «immer zu Diensten sein wird». Das Unterhaus gebe den Rechten und Freiheiten, der Rechtsstaatlichkeit und der «Idee der Staatsbürgerschaft» «Gestalt». Mit der «Pluralität», mit dem «Kontrast der Ideen», mit der «manchmal harten und hitzigen Debatte» sei das «große Gebäude der spanischen Demokratie» errichtet worden, betonte Felipe VI.

In seiner zweiten Rede des Tages wollte das Staatsoberhaupt den ikonischen Palacio de la Carrera de San Jerónimo würdigen, der noch immer die «sichtbaren Spuren derjenigen trägt, die versucht haben, das Projekt der Demokratie zu entgleisen», und bezog sich dabei auf den versuchten Staatsstreich vom 23. Februar. Von allen «Lehren» des Kongresses sei die «wichtigste», so Felipe VI. abschließend, dass «das demokratische Spanien, mehr noch als ein Land, ein Volk oder ein Territorium, eine Idee ist». «Eine Idee, für die es sich lohnt, jeden einzelnen Tag seines Lebens zu opfern.»