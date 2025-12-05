Leiter des Rauschgiftdezernats der Nationalpolizei von Valladolid bei Anti-Drogen-Einsatz festgenommen

Álvaro Muñoz Valladolid Freitag, 5. Dezember 2025 Teilen

Beamte der Gruppe für Interne Ermittlungen der Nationalpolizei von Madrid wurden am Donnerstag in verschiedenen Stadtteilen von Valladolid eingesetzt, um einen Anti-Drogen-Einsatz durchzuführen, bei der mindestens fünf Personen verhaftet wurden, darunter der Leiter der Rauschgiftgruppe der Nationalpolizei von Valladolid, Luis Fernández Rafael.

Im Laufe eines langen Vormittags haben sich die Ermittler Zugang zu fünf Immobilien verschafft, um eine Operation einzuleiten, die noch nicht abgeschlossen ist und der Geheimhaltung eines Schnellverfahrens unterliegt. Bisher sind nur wenige Informationen ans Licht gekommen, obwohl die übrigen Festgenommenen, von denen einige die dominikanische Staatsangehörigkeit besitzen, mit dem Drogenhandel in Verbindung gebracht werden. Auch eine Verbindung zu Prostitutionsdelikten wird nicht ausgeschlossen.

Die Untersuchung wurde vom Untersuchungsgericht Nr. 3 von Valladolid genehmigt, während offizielle Quellen der Nationalpolizei von Valladolid sich darauf beschränken, zu erklären, dass «die Provinzpolizei ihre Zusammenarbeit mit der Innenbehörde zeigt, um die Untersuchung fortzusetzen und den Sachverhalt zu klären».

Die mögliche Verwicklung des Leiters der Einheit zur Bekämpfung des Drogenhandels der Nationalpolizei in Valladolid, der aus Cuéllar stammt, hat dazu geführt, dass die Ermittlungen von der Gruppe für Interne Ermittlungen in Madrid durchgeführt werden müssen, da seine Beteiligung noch nicht feststeht.

Der verhaftete Polizeikommandant ist der Ehemann von Marta Sanz, der derzeitigen Gemeindesprecherin der PP in der Stadt Arroyo de la Encomienda.

Jüngste Operationen

Dies ist nicht der erste Fall, in dem Beamte der staatlichen Sicherheitskräfte in Ermittlungen gegen den Drogenhandel verwickelt sind. Kürzlich wurden in der Provinz Segovia zwei Beamte der Guardia Civil verhaftet, weil sie mit einem Netzwerk für den Drogenhandel zusammengearbeitet hatten. Bei dieser Gelegenheit gaben sie vertrauliche Daten sowie Informationen über Kontrollen weiter, um auf ihren Fahrten nicht entdeckt zu werden.

Neben der Zusammenarbeit dieser Zivilgardisten, die nicht nur verhaftet, sondern auch aus dem Korps entlassen wurden, da gegen sie wegen Geheimnisverrat und Unterlassung der Strafverfolgung ermittelt wird, haben die Mitglieder des aufgelösten Komplotts Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um die Arbeit der Staatssicherheitskräfte so schwer wie möglich zu machen.