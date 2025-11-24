Mörder, Pädophile, Drogenhändler... das sind die Profile der «meistgesuchten» Kriminellen in Spanien

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Montag, 24. November 2025 Teilen

Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um die gefährlichsten Verbrecher Spaniens aufzuspüren, die auf der Flucht sind. Die Nationalpolizei (CNP) hat beschlossen, ihren bereits erfolgreichen Plakatkampagnen für die zehn «meistgesuchten» Verbrecher des Landes eine neue Wendung zu geben. Das übliche Plakat mit Fotos der «meistgesuchten» Verbrecher vom Typ «Wilder Westen» wird nun durch ein Video ergänzt, in dem mithilfe von Technologie die möglichen Merkmale dieser Verbrecher nachgestellt werden.

Wie in den vergangenen Jahren ist unter den neuen zehn «Meistgesuchten» ein bisschen von allem dabei: ein Mörder, drei Pädophile, vier Drogenhändler... aber immer mit einem gemeinsamen Nenner: Sie werden alle wegen sehr schwerer Verbrechen gesucht und sind alle «sehr gefährlich». Es handelt sich um neun Spanier und einen Rumänen.

«Die Zusammenarbeit mit den Bürgern kann entscheidend sein, um sie ausfindig zu machen», betont die CNP in ihrem am Montagmorgen veröffentlichten Aufruf, in dem sie daran erinnert, dass eine spezielle E-Mail-Adresse eingerichtet wurde, losmasbuscados@policia.es, damit Bürger, die glauben, Informationen zu haben, die zu seinem Aufenthaltsort führen könnten, diese den Ermittlern «auf absolut vertrauliche Weise» mitteilen können.

Im Jahr 2024 war die Abteilung für die Verfolgung von Flüchtigen zusammen mit den anderen Teams des nationalen Netzes an der Festnahme von 460 Flüchtigen beteiligt, die wegen verschiedener nationaler und internationaler Straftaten gesucht wurden. Ein großer Teil dieser Verhaftungen konnte dank der Mithilfe der Öffentlichkeit durchgeführt werden.

Dies sind die neuen zehn «Meistgesuchten» in Spanien:

Daniel Vázquez Patiño

Geboren in A Coruña, 46 Jahre alt, wird wegen Missbrauchs und sexueller Nötigung eines 10-jährigen Mädchens gesucht. Er ist fettleibig, hat braunes Haar mit Geheimratsecken, ist 1,70 m groß, hat weiße Haut und braune Augen und gilt als sehr gefährlich.

Jesús Manuel Heredia Heredia,

Alias «El Pantoja» aus Algeciras (Cadiz), 40 Jahre alt. Er wird wegen Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit und wegen Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch gesucht. Er gilt als einer der größten Drogenhändler in der Geschichte Spaniens, ist der Anführer des Clans «Los Pantoja», wird mit dem Drogenhandel in Campo de Gibraltar in Verbindung gebracht und gilt als Schüler von Abdellah El Haj, bekannt als «der Messias des Haschisch». Mit seiner fettleibigen Statur, einer Größe von 1,80 m, dunkler Haut, braunen Augen und dunklem Haar mit Geheimratsecken gilt er als äußerst gefährlich.

Juan Herrera Guerrero

Geboren in Puente Genil (Córdoba), 53 Jahre alt. Gesucht wegen sexuellen Missbrauchs und sexueller Nötigung von Minderjährigen. Er ist 1,73 m groß, hat eine athletische Statur, braunes Haar, weiße Haut, braune Augen und trägt möglicherweise eine Korrektionsbrille. Er wird von den Ermittlern als sehr gefährlich eingestuft.

Juan Miguel García Santos

Aus Vilanova de Arousa (Pontevedra), 51 Jahre alt. Er wird wegen Drogenhandels gesucht und gilt als Drahtzieher eines galicischen Drogenhändlerrings, der an der Verschiffung von Kokain aus Ecuador beteiligt ist, das in Bananenlieferungen getarnt ist. Er hat eine fettleibige Statur, schwarze Haare, weiße Haut und schwarze Augen. Er gilt als hochgefährlich.

Manuel Rodríguez López

Er stammt aus Barcelona und ist 63 Jahre alt. Er ist mehrfach wegen Raubes mit Gewaltanwendung, illegalen Waffenbesitzes, Körperverletzung und Strafvereitelung angeklagt. Er ist 1,75 m groß, von schlanker Statur, hat graues Haar, weiße Haut und braune Augen. Er wird als sehr gefährlich eingestuft.

Martiño Ramos Soto

Geboren in Ourense, 50 Jahre alt, war Lehrer und wurde wegen sexuellen Missbrauchs eines minderjährigen Schülers durch sadistische Praktiken zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt, als das Opfer zwischen 12 und 16 Jahre alt war, mit schlanker Statur, dunkler Haut, grauem und lockigem Haar und braunen Augen. Er wird als hochgefährlich eingestuft.

José María Pavón Pereira

Er stammt aus Huelva, ist 52 Jahre alt und wird wegen vorsätzlichen und grausamen Mordes an zwei Personen in Granada zu 41 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hat eine athletische Statur, ist 1,65 m groß, hat dunkles Haar, weiße Haut und schwarze Augen. Gilt als hochgefährlich.

Ionut Ramon Raducan,

Alias «Florin». Er stammt aus der rumänischen Stadt Tecuci und ist 33 Jahre alt. Er wurde wegen Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und der Ausbeutung der Arbeitskraft verurteilt, weil er seine jüngere Schwester und deren Partnerin im Industriegebiet Marconi (Madrid) zur Prostitution gezwungen hat. Er hat eine athletische Statur, ist 1,72 m groß, hat braunes Haar und weiße Haut. Er wird als hochgefährlich eingestuft.

Julio Herrera Nieto

Er stammt aus Sancti-Spíritus (Salamanca), ist 56 Jahre alt und wird wegen Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und Geldwäsche gesucht. Er soll mit einer kriminellen Gruppe in Verbindung stehen, die Heroin und Kokain an Kleinabnehmer im Raum Plasencia und Umgebung liefert. Er hat eine athletische Statur, ist 1,73 m groß, hat helle Augen und eine Glatze. Er gilt als sehr gefährlich, da er mit dem Gebrauch von Schusswaffen in Verbindung gebracht wird.

Sergio Jesús Mora Carrasco

Alias «Yeyo». Er stammt aus Huelva, ist 48 Jahre alt und gilt als einer der größten Drogenhändler Europas. Er ist des Drogenhandels und der Geldwäsche beschuldigt und hat sich auf den Seetransport von Haschisch mit Schnellbooten spezialisiert. Er hat eine korpulente Statur, ist 1,72 m groß, hat weiße Haut, braune Augen und dunkles Haar. Er gilt als hochgefährlich und hat Verbindungen sowohl in Spanien als auch im Ausland.