Polizeichef von Lleida aufgrund einer Verurteilung wegen sexueller Belästigung entlassen

Melchor Sáiz-Pardo Pamplona Dienstag, 16. Dezember 2025

Das Innenministerium gab am Montagabend die sofortige Entlassung des Kommissars Antonio José Royo Subías als neuer Provinzkommissar der Nationalpolizei in Lleida bekannt. Dieser wurde 2003 vom Provinzgericht Guipuzkoa wegen sexueller Belästigung einer Untergebenen verurteilt, die - laut dem im folgenden Jahr vom Obersten Gerichtshof bestätigten Urteil - sexuelle Gefälligkeiten als Gegenleistung für Arbeitsleistungen verlangte und die er bei einem Abendessen mit anderen Polizeibeamten in Pamplona begrapschte. Das von Fernando Grande-Marlaska geleitete Ministerium, das Royo erst vor einer Woche zum Leiter der katalanischen Provinz ernannt hatte, gab die Rücknahme der Ernennung erst bekannt, nachdem die Presse die umstrittene Wahl veröffentlicht hatte.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass das von Marlaska geleitete Ministerium diesen Kommandanten trotz Kenntnis seines Strafregisters belohnt hat. Im Jahr 2021 erhielt er den Posten eines Innenreferenten an der Botschaft in Algier, der mit einem hohen Tagegeld belohnt wurde, was damals ebenfalls für Aufsehen sorgte.

Royo Subías, der sein Amt als Leiter der Niederlassung in Lleida am 9. Dezember angetreten hatte, wie die Zeitung Segre berichtete und von offizieller Seite bestätigt wurde, wurde am 27. Juni 2023 vom Gericht von Guipuzkoa als Verantwortlicher für eine Straftat nach Artikel 184.1.2 des Strafgesetzbuches (Belästigung durch Ausnutzung einer Überlegenheitssituation am Arbeitsplatz) zu einer sechsmonatigen Geldstrafe von sechs Euro pro Tag und zur Entschädigung des Opfers mit 3.000 Euro verurteilt. Das Urteil sah keine zusätzliche Strafe in Form eines Berufsverbots vor, da das Strafgesetzbuch diese Möglichkeit für diese Art von Delikten damals nicht vorsah, was erst mit der Strafrechtsreform von 2022 eingeführt wurde. Infolgedessen konnte Antonio José Royo seine Karriere bei der Polizei ohne größere Probleme fortsetzen und wurde 2017 zum Kommissar befördert.

In diesem Urteil wurde jedoch als erwiesen angesehen, dass Royo im März 1999 als Chefinspektor der Nationalen Polizeieinheit UIP in San Sebastián damit begann, eine Untergebene zu belästigen, sobald sie in die Einheit kam. Sobald sie «in die Einheit eintrat», so heißt es in dem Urteil, das dieser Zeitung vorliegt, «begann Royo, das Opfer aufzufordern, sexuelle Beziehungen mit ihm zu haben». Der Kommandant versprach der Beamtin sogar, «dass er dafür sorgen würde, dass sie Zuschüsse für Reisen in andere Städte, mehr Ruhetage, Urlaub oder Beförderungsmöglichkeiten erhalten würde, wenn sie seinen Forderungen zustimmt». Der Angeklagte drohte der Polizistin sogar, dass sie, wenn sie seinen sexuellen Forderungen nicht nachkäme, «zu seinem Feind würde, mit den Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Chef und Untergebenem», mit der «Zuweisung zu schlechteren Diensten».

«Der Angeklagte machte sowohl allein als auch in Begleitung Dritter lästige Bemerkungen über ihre Anatomie und Menstruation, die die Beziehungen des Opfers zu den anderen Mitgliedern der Einheit beeinträchtigten», heißt es in dem Urteil.

«Ebenfalls in der Kaserne El Beloso in der Stadt Pamplona und während einer Mahlzeit, an der Mitglieder der Einheit teilnahmen, schlug der Angeklagte das Gesäß des Opfers», heißt es in dem Urteil, das auch die Angststörungen als erwiesen ansieht, die Royos Schikanen bei der Polizistin verursacht haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Royos sexuelles Strafregister eine Kontroverse über seine Beförderungen ausgelöst hat. Juan Ignacio Zoido, der Innenminister von Mariano Rajoy, war bereits in eine ähnliche Kontroverse verwickelt, als er denselben Kommandeur zum Leiter der Polizeibrigade des Oberkommandos von Aragonien ernannte, zu der auch die auf die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch und Misshandlung spezialisierte UFAM (Familien- und Fraueneinheit) gehört.

Im September 2018 ordnete Grande-Marlaska selbst, der ihm nun die Verantwortung für die gesamte Provinz Lleida übertragen hatte, jedoch seine sofortige Entlassung aus der Leitung der UFAM und seine Versetzung in eine andere Einheit in Zaragoza an.

Im Jahr 2021 jedoch ernannte das Innenministerium, das immer noch in den Händen von Marlaska lag, Royo zum Innenberater an der Botschaft in Algier, einem der begehrtesten Posten innerhalb der Polizei angesichts der hohen Gehälter und Zulagen, die im Ausland gezahlt werden. Diese Ernennung löste, wie auch die jetzige, eine heftige Kontroverse innerhalb der Polizei aus, in der der jetzige Kommissar trotz seiner Vorstrafe wegen sexueller Belästigung innerhalb der Institution selbst befördert wurde.