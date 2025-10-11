Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Ein regionaler Polizeibeamter der Mossos d'Esquadra (Katalonien). R. C.
Mord

Polizist in Spanien von seinem Schwiegervater mitten auf der Straße erschossen

Der mutmaßliche Mörder, 78, stellte sich den Polizisten, die zum Tatort eilten, nachdem er sie alarmiert hatte

Cristian Reino

Barcelona

Samstag, 11. Oktober 2025

Ein Beamter der katalanischen Regionalpolizei Mossos d'Esquadra in Nordspanien ist am Mittwoch in Lleida (Katalonien) mitten auf der Straße erschossen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 78-jährigen Mann, den Schwiegervater des Opfers, der sich noch am Tatort der Polizei stellte. Die ersten Ermittlungen deuten auf einen familiären Konflikt im Zusammenhang mit den Töchtern des Opfers hin, so dass der Vorfall nicht mit dem Beruf des Opfers als Polizist in Verbindung gebracht werden kann.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach drei Uhr nachmittags im Stadtteil Cappont. Der verstorbene Beamte, der in Mollerussa, Lleida, stationiert ist, war außer Dienst, als er erschossen wurde. Der Schütze, der unter psychischen Problemen leidet, hat die Polizei gerufen und wurde nach seiner Selbstanzeige festgenommen. Der Mann soll drei Schüsse abgefeuert haben. Das Opfer war zum Zeitpunkt der Tat auf dem Heimweg von seiner Arbeit.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Spanien gelingt zusammen mit der kolumbianischen Polizei wichtiger Schlag gegen Kokain-Schmuggler
  2. 2 Auslöser für Stromausfall in ganz Spanien war «Kette von Überspannungen»
  3. 3 Spaniens First Lady Begoña Gómez droht der Prozess
  4. 4 Neu gegründeter Club de Leones Honor aus Marbella nach der Sommerpause wieder aktiv
  5. 5 Frankreich geht uns alle an
  6. 6 Drei Tage lang die Hölle los auf dem Oktoberfest von Algarrobo Costa
  7. 7 Prozessionen, Konzerte und DJs bei der Feria von Ojén
  8. 8 Welche Alternativen zu ChatGPT gibt es?
  9. 9 Fehler bei Brustkrebsvorsorge in Andalusien hat 2.000 Frauen in Gefahr gebracht
  10. 10 Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Polizist in Spanien von seinem Schwiegervater mitten auf der Straße erschossen

Polizist in Spanien von seinem Schwiegervater mitten auf der Straße erschossen