Polizist in Spanien von seinem Schwiegervater mitten auf der Straße erschossen

Cristian Reino Barcelona Samstag, 11. Oktober 2025

Ein Beamter der katalanischen Regionalpolizei Mossos d'Esquadra in Nordspanien ist am Mittwoch in Lleida (Katalonien) mitten auf der Straße erschossen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 78-jährigen Mann, den Schwiegervater des Opfers, der sich noch am Tatort der Polizei stellte. Die ersten Ermittlungen deuten auf einen familiären Konflikt im Zusammenhang mit den Töchtern des Opfers hin, so dass der Vorfall nicht mit dem Beruf des Opfers als Polizist in Verbindung gebracht werden kann.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach drei Uhr nachmittags im Stadtteil Cappont. Der verstorbene Beamte, der in Mollerussa, Lleida, stationiert ist, war außer Dienst, als er erschossen wurde. Der Schütze, der unter psychischen Problemen leidet, hat die Polizei gerufen und wurde nach seiner Selbstanzeige festgenommen. Der Mann soll drei Schüsse abgefeuert haben. Das Opfer war zum Zeitpunkt der Tat auf dem Heimweg von seiner Arbeit.