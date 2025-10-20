Sur Deutsche

Pedro Sánchez Efe
Winterzeit

Spanien schlägt der Europäischen Union vor, die Zeitumstellung bis 2026 abzuschaffen

Der Regierungschef versichert, dass das derzeitige System «kaum dazu beiträgt, Energie zu sparen und sich negativ auf die Gesundheit und das Leben der Menschen auswirkt»

C. P. S.

Montag, 20. Oktober 2025

Die spanische Regierung will der Zeitumstellung ein Ende setzen. Ein Vorschlag, den sie am heutigen Montag bei der Europäischen Union einreichen wird, wie der Präsident der Exekutive, Pedro Sánchez, über seine sozialen Netzwerke ankündigte. In einer Botschaft, die von einem Video begleitet wurde, versicherte er, dass «die Zeitumstellung zweimal im Jahr keinen Sinn mehr macht» und argumentierte, dass das derzeitige System «kaum hilft, Energie zu sparen und sich negativ auf die Gesundheit und das Leben der Menschen auswirkt».

Der Chef der Exekutive erinnerte daran, dass wir diese Woche von der Sommerzeit auf die Winterzeit umstellen werden, und sagte, dass er «offen gesagt» keinen Sinn darin sehe, die Uhr vor- und zurückzustellen. «In allen Umfragen, die Spanier und Europäer befragt haben, ist die Mehrheit gegen eine Zeitumstellung.

Außerdem sagt uns die Wissenschaft, dass die Zeitumstellung keine Energie spart, und was die Wissenschaft uns sagt, ist, dass sie zweimal im Jahr den biologischen Rhythmus stört«, erklärte er.

