Spanien zieht sich zum ersten Mal von der Eurovision zurück, nachdem die EBU Israel unterstützt hat

Fernando Morales Madrid Freitag, 5. Dezember 2025

Spanien wird zum ersten Mal seit 1961 nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen, nachdem die Europäische Rundfunkunion dem spanischen öffentlich-rechtlichen Sender RTVE und sieben weiteren Ländern am Donnerstag die Erlaubnis verweigert hat, während der 95. Ebu-Versammlung über die Teilnahme Israels am Wettbewerb abzustimmen.

Nach der Verabschiedung der neuen Wettbewerbsregeln (738 Ja-Stimmen, 264 Nein-Stimmen und 120 Enthaltungen) wurde bestätigt, dass Israel trotz der Ereignisse im Gaza-Streifen an der Eurovision teilnehmen kann. «Diese Entscheidung verstärkt das Misstrauen von RTVE in die Organisation des Wettbewerbs und bestätigt den politischen Druck, der auf ihm lastet», erklärte RTVE und beschuldigte die EBU und die Eurovisionsleitung, «eine der größten internen Spannungen in der Geschichte der Organisation» zu verursachen.

Wie die EBU in einer Erklärung verteidigte, fand die Abstimmung über die Teilnahme nicht statt, weil sich eine «große Mehrheit» der Mitglieder dafür aussprach, keine neue Abstimmung über die Teilnahme von Ländern am Eurovision Song Contest durchzuführen. «Das Ergebnis dieser Abstimmung zeigt die gemeinsame Verpflichtung unserer Mitglieder, Transparenz und Vertrauen in den Eurovision Song Contest zu schützen», hieß es.

Die Versammlung und die Abstimmung beendeten monatelange Spannungen über Israels Anwesenheit in einem Wettbewerb, der sich selbst als «unpolitisch» und als «Zusammenschluss» zwischen den Ländern bezeichnet. Die Wahrheit ist, dass die Eurovision 2026 nach der Nichtabstimmung am Donnerstag bereits als beispiellos bezeichnet werden kann: «Die Situation in Gaza, trotz des Waffenstillstands und der Genehmigung des Friedensprozesses, und die Nutzung des Wettbewerbs für politische Zwecke durch Israel machen es immer schwieriger, die Eurovision als neutrales kulturelles Ereignis aufrechtzuerhalten», erklärte RTVE nach Bekanntwerden der Entscheidung. Der spanische Sender hat bereits bestätigt, dass er den Wettbewerb, der vom 12. bis 16. Mai in Wien (Österreich) stattfindet, nicht übertragen wird.

Spanien, das als einziges Mitglied der «Big Five» den Ausschluss Israels gefordert hatte, wurde von Irland (dem Land, das am häufigsten gewonnen hat), Slowenien und den Niederlanden unterstützt, die der Ansicht sind, dass «eine Teilnahme unter den derzeitigen Umständen mit den öffentlichen Werten, die für uns wesentlich sind, unvereinbar ist». Der isländische Fernsehsender RÚV hat angedeutet, dass sich das Land ebenfalls zurückziehen könnte. Sollte dies der Fall sein, wird der Wettbewerb weiter schrumpfen und nicht mehr in der Lage sein, sein übliches «Einheits»-Narrativ aufrechtzuerhalten, da sich so viele Länder weigern, teilzunehmen.

Der spanische Kulturminister Ernest Urtasun unterstützte die Entscheidung von RTVE. «Israel darf angesichts des Genozids in Gaza nicht beschönigt werden. Die Kultur muss auf der Seite des Friedens und der Gerechtigkeit stehen», sagte er in einer Nachricht auf BlueSky, in der er erklärte, er sei «stolz auf RTVE, weil es die Menschenrechte über wirtschaftliche Interessen stellt».

Es war der Krieg im Gazastreifen, der von den Vereinten Nationen als «Völkermord» bezeichnet wurde, der die Leitung von RTVE im September dazu veranlasste, zu vereinbaren, dass Spanien sich aus dem Wettbewerb zurückziehen würde, wenn die Ebu die Teilnahme Israels zuließe - eine Maßnahme, die innerhalb der Ebu und sogar von anderen Ländern wie Deutschland heftige Kritik hervorrief, die warnten, dass sie sich ebenfalls zurückziehen würden, wenn schließlich beschlossen würde, Israel aus diesen Gründen auszuschließen. Mit anderen Worten: Vetos und Politik dominierten eine Debatte, die jedoch nicht stattfand, als Russland 2022 die Ukraine angriff. Nach nur einem Tag wurde die russische Delegation des Landes verwiesen.

Doppelte Standards

Neben den schwerwiegenden Vorfällen im Gazastreifen hatte RTVE auch seine Besorgnis über die Instrumentalisierung der Abstimmung bei früheren Wettbewerben und das Fehlen von Sanktionen in diesem Zusammenhang zum Ausdruck gebracht. Die EBU versuchte, die Krise mit einer Reihe von Maßnahmen zu stoppen, darunter die Reduzierung der Anzahl der Televotes pro Zuschauer von 20 auf zehn und die Wiedereinführung der Stimme der Jury im Halbfinale. Für Spanien ist dies «unzureichend».

«Wir sollten keine doppelten Standards akzeptieren. Neutralität und Transparenz sind ein gemeinsames Ziel, um ein wahrheitsgetreues Ergebnis zu garantieren, das das Publikum und die Bürger respektiert», sagte der Generalsekretär von RTVE, Alfonso Morales, während seiner Teilnahme an einer Versammlung, die von Kontroversen überschattet war, da die Abstimmung über die Anwesenheit Israels im November in einer außerordentlichen Form hätte stattfinden sollen. Nach dem im Oktober unterzeichneten Friedensabkommen zwischen Israel und der Hamas sah die EBU jedoch keinen Grund mehr dafür und verschob die Debatte.

Vor Beginn der Sitzung kritisierte RTVE-Präsident José Pablo López die Ebu- und Eurovisionsleitung dafür, dass sie die Organisation «den größten internen Spannungen ihrer Geschichte» ausgesetzt habe. «Es hätte nie so weit kommen dürfen. Die Sanktionen gegen Israel wegen seiner wiederholten Verstöße bei der Eurovision hätten auf der Ebene der Exekutive beschlossen werden müssen und nicht durch die Verlagerung des Konflikts auf die Versammlung», sagte der RTVE-Chef, der anprangerte, dass das Festival «von geopolitischen Interessen beherrscht und zerrissen» sei.

Kritik aus Israel

Die israelische Regierung hat auf den Rückzug Spaniens und dreier anderer Länder von dem Festival reagiert. Außenminister Gideon Saar nannte die Entscheidung eine «Schande». Staatspräsident Isaac Herzog begrüßte die Teilnahme Israels und erklärte, die Eurovision sei «ein Beispiel für Kultur, Musik, Völkerfreundschaft und grenzüberschreitende kulturelle Verständigung».