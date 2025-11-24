Unicaja Málaga in Bestform bezwingt Manresa noch vor der Pause (105:82)

Juan Calderón Málaga Montag, 24. November 2025 Teilen

Unicaja Málaga geht mit erledigten Hausaufgaben und einem guten Gefühl in die Pause der ACB League. Gegen Baxi Manresa spielten sie ihr bestes Spiel in dieser Saison und machten einen klaren Schritt nach vorne in ihrer Reifung als Team. Es war ein komplettes Spiel, denn die Katalanen, die nicht mehr so glänzen wie in der letzten Saison, taten sich sehr schwer und ließen bis zum Schluss nicht locker (105:82). Doch die Mannschaft aus Málaga verstand es, das Spiel perfekt zu interpretieren und fand zu ihren Markenzeichen zurück: solide Verteidigung, Tempo und kollektiver Einsatz. Das waren alles gute Nachrichten. Die 19 Punkte von Duarte, die gute Form von Balcerowskli, die Sensationen von Perry, die Genauigkeit von Tillie, die Nüchternheit von Djedovic und Sulejmanovic und die wichtige Punkteausbeute mit Blick auf den Durchschnitt, der für den Pokal entscheidend sein könnte.

Unicaja kam bestens in die Partie, mit guten Aktionen, guter Trefferquote und einem guten Spielrhythmus. Sie gingen schnell mit 7:0 in Führung, aber Manresa stellte bald seine Verteidigung um, um die Mannschaft aus Málaga in Schwierigkeiten zu bringen. Das Spiel wurde langsam eng. Das war ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Ohne die Brillanz der ersten Aktionen wusste Unicaja das Spiel zu interpretieren. Kalinoski machte fünf Punkten in Folge, die den einheimischen Angriff abblockten. Die Konzentration von Unicaja war überragend, und das zeigte sich auch in der Verteidigung, die dem Gegner viele Steine in den Weg legte, um zu punkten. Das Beste an der Mannschaft von Ibon Navarro war, dass jeder Spieler, der auftrat, etwas beisteuerte. Zuerst war es Kalinoski, dann Webb und später Duarte, der es immer wieder versuchte, obwohl ihm das Glück fehlte und er mehrere Dreipunktewürfe vergab (25:15, 10. Minute).

Trotz der Dominanz von Unicaja war das Spiel alles andere als komfortabel. Manresa verstärkte mit Akobundu und Obasohan seine physische Präsenz auf dem Platz. Das Fehlerkarussell der Mannschaft aus Málaga bescherte den Katalanen viele Fouls, obwohl die Schiedsrichter nicht sehr klar oder zumindest nicht sehr überzeugend waren, da sie manchmal zum falschen Zeitpunkt pfiffen, was das Gefühl der Verwirrung noch verstärkte. Die ersten zwei Minuten des zweiten Viertels dauerten 15 Minuten... Auf der Basis von Freiwürfen konnte Manresa mit einer Quote von 2:9 das Spiel knapp gestalten (25:24). Wie im ersten Viertel konnte Unicaja aus der Verteidigung heraus und mit einem kaiserlichen Balcerowski, der mehrere brillante Aktionen unterschrieb, reagieren. Das Selbstvertrauen des Polen ist enorm. Bei einer der Aktionenüberquerte er das gesamte Spielfeld springend und schloss mit einer Hand ab. Nicht schlecht für einen Spieler von 2,16 Meter. Es dauerte eine Weile, aber nach und nach fand Unicaja zu seinem besten Spiel und Rhythmus, obwohl alles von der Verteidigung ausging, mit hervorragenden Aktionen von Díaz und Djedovic (48:36, Min. 20).

Das Spiel verlor an Spannung und das war keine gute Nachricht für Unicaja, die sich mit Tempo und Spannung wohler fühlen. Der Korbwechsel zu Beginn der zweiten Halbzeit reaktivierte Manresa, das vom Franzosen Benítez perfekt geführt wurde. Der junge Gallier lieferte sich ein schönes Scoring-Duell mit Duarte, aber er führte sein Team auch perfekt, um im Spiel zu bleiben (61:55, Min. 25). Das vorzeitige Ausscheiden von Kalinoski erschwerte die Situation, doch das Auftreten von Perry, der die Verantwortung übernahm, verhinderte den Ansturm eines solideren Manresa. Der Amerikaner erzielte acht Punkte in Folge und baute die Führung wieder aus (69:58), doch die Ruhe war nur von kurzer Dauer, denn Dani Pérez traf zwei Dreier in Folge. Die Katalanen blieben dran, auch weil Unicaja in diesem Viertel sechs Freiwürfe vergab (75:66, ab 30.).

Unicaja wusste, dass Manresa alles daran setzen würde, das Spiel zu gewinnen, und verdoppelte sein Tempo, vor allem bei der Ausführung seiner Systeme, und erzielte innerhalb von anderthalb Minuten vier Körbe, den letzten durch einen Dreier von Tillie, der ihnen einen Vorsprung von fünfzehn Punkten verschaffte (85:70). Jetzt sah es wirklich so aus, als könnten sie das Spiel für sich entscheiden, denn ihre Verteidigung verhinderte, dass der Gegner darauf reagieren konnte. Das war das Ende der Gegenwehr eines kämpferischen Manresa, aber ihnen fehlte ein Punkt Qualität, was sie in diesem ersten Abschnitt des Wettbewerbs vermisst haben. Von da an bis zum Ende hatte Unicaja alles im Griff, und Barreiro spielte als Shooting Guard, weil Kalinoski ausfiel und weil Ibon Navarro keine Minute für Castañeda zur Verfügung stand.