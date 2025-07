FC-Málaga-Trainer Sergio Pellicer: «Jetzt reicht es nicht mehr aus, den Status quo zu halten, wir müssen ehrgeizig sein»

Sergio Pellicer, in seinem Büro in La Rosaleda während des Interviews mit SUR.

Antonio Góngora Donnerstag, 24. Juli 2025

Sergio Pellicer ist ehrgeiziger und begeisterter denn je. Der Trainer des FC Málaga denkt nicht mehr an Abstieg oder Leid, obwohl er uns daran erinnert, dass wir mit den Füßen auf dem Boden bleiben müssen. Er ist überzeugt, dass die Mannschaft noch ein wenig wachsen wird und dass die neuen Spieler dazu beitragen werden, das Niveau der Mannschaft anzuheben. Er räumt ein, dass es noch einige Abgänge geben wird, und hält auch die Ankunft eines Innenverteidigers und eines Flügelspielers für notwendig, obwohl er es nicht eilig hat. Der 51-jährige Malagueño gibt einen Überblick über die letzten Neuigkeiten bei den Blau-Weißen, analysiert die vier Neuzugänge und erklärt die Veränderungen in seinem Trainerstab, angefangen bei seinem unzertrennlichen Assistenztrainer Manolo Sánchez, der den Verein verlassen hat.

- Nach den Abgängen haben Sie nun vier Neuzugänge, und der Start in die Vorsaison war ermutigend. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus?

Dies ist unsere dritte Woche der Saisonvorbereitung. Die Bilanz ist sehr positiv, und zwar nicht wegen des Ergebnisses. Ich denke, dass Spiele in der Saisonvorbereitung Situationen sind, in denen das Ergebnis am unwichtigsten ist. Ich denke, es ist ein bisschen so, als würde man sich wieder zusammenraufen. Und in diesem Jahr wollen wir neue Ideen haben, andere Strukturen, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, denn schließlich entwickelt sich der Fußball weiter. Ich bin sehr gespannt, vor allem auf die Leute, die vom letzten Jahr geblieben sind und die bereits Erfahrung haben, und auf die neuen Spieler. Die vier Spieler, die gekommen sind, haben ein sehr ausgeprägtes Profil, dazu kommen die, die vielleicht noch kommen, aber wir dürfen jetzt nichts überstürzen.

- Haben Sie schon eine klare Einschätzung zu den vier Neuen?

-Adrian (Niño) ist ein hungriger Spieler, der schon in der Primera RFEF gespielt hat, ein Stürmer, der meiner Meinung nach noch viel Raum für Verbesserungen hat und der uns zusammen mit einem anderen jungen Spieler, Chupete, helfen wird. Er hat es schon letztes Jahr geschafft und muss sich weiter entwickeln. Joaquín, den wir bereits kennen und der auch mit diesem Plan der Reife kommt, ist auch sehr gut. Jetzt kommt er mit viel mehr Erfahrung, mit mehr Erfahrung, nachdem er ein gutes Jahr bei Huesca hatte. Und wir haben auch einen Spieler geholt, der uns sehr am Herzen liegt, Dotor, der bringt auch eine gute sportliche Leistung. Dann haben wir noch Eneko (Jauregi), einen erfahrener Spieler, der eine gute erste Saisonhälfte hinter sich hat. Wir sind sehr gespannt auf ihn.

- Ist es die beste Saison für den Trainer, wenn alles scheinbar besser unter Kontrolle ist?

-Ich bin seit vielen Spielen, vielen Jahren hier, und ich denke, dass man sich am Ende des Tages daran erinnern muss, wann man hierher gekommen ist, wie man hierher gekommen ist, die Illusion, die man immer aufrechterhalten muss. Aber es stimmt, was uns Trainer am Leben hält, sind Begeisterung und Leidenschaft. Und es ist wahr, dass es vor allem wegen der Anforderungen in diesem Jahr und wegen dessen, woher wir kommen, was wir repräsentieren, sein kann, sich an die Gruppe von Spielern zu erinnern, die vor zwei Jahren hierher kamen.... Ich erinnere mich an alle. Und ich möchte vermitteln, dass dies das Jahr der Illusionen ist, das Jahr eines Ziels, das meines Erachtens sehr klar ist, ein Jahr, in dem man nichts in den Wind schießt. Ich bin immer sehr vorsichtig, aber es ist ein Jahr der Bestätigung, der Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr und des Ehrgeizes. Das ist unser Ziel. Wir wollen uns im Vergleich zum letzten Jahr verbessern, aber mit den Füßen auf dem Boden bleiben, denn die zweiten Jahre der aufgestiegenen Mannschaften sind sehr gefährlich.

- Es fehlen zwei Neuzugänge, ein Innenverteidiger für Nelson und ein Flügelspieler. Wäre der Kader mit diesen Ergänzungen bereit?

-Ja, aber ich denke nicht, dass wir jetzt in Eile sein sollten. Es stimmt, dass wir genau deshalb die Dinge ändern. Normalerweise haben wir in der Vorsaison immer viele Spieler, aber wir haben Situationen, die auf Pech zurückzuführen sind, wie die Sachen mit Ramón, Haitam und Moussa. Wir konnten nicht jeden Tag auf sie zurückgreifen, und sie sind sehr wichtige Spieler. Das ist ein Problem, das uns betroffen hat. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sie uns in Zukunft helfen werden. Die Sache mit Nelson war ein Rückschlag. Er war ein sehr wichtiger Spieler für uns, aber wir müssen auch alle Situationen verstehen. Wir wissen, dass es schwierig sein wird, sich an den neuen Spieler anzupassen. Nelson kannte die Gruppe, die Art und Weise, wie wir trainieren. Es gibt keinen Grund zur Eile, wir werden nach anderen Varianten suchen, wir haben Recio geholt und wir haben auch Luismi und Izan, die in der Innenverteidigung spielen können. Die Zeit wird uns auch auf dem Markt stärker machen, denn wir haben es nicht eilig.

- Aber Sie haben eine große Anzahl von Spielern in der Mannschaft. Weitere Abgänge werden kommen müssen.

-Ja, das ist das Schlimmste, was ein Trainer mit sich herumtragen kann, vor allem für das, was sie uns gegeben haben. Wie frühere Trainer, die uns auch viel gegeben haben. Ich ändere auch bestimmte Mechanismen, bestimmte Arten zu trainieren, und weil ich dieses Einfühlungsvermögen habe, möchte ich bei bestimmten Spielern keine falschen Erwartungen wecken, damit sie es sich nach und nach verdient machen können. Es muss einen Ausweg geben. Die Spieler wissen das schon, aber das ist das Schlimmste, was wir haben, denn wenn man das sieht, gibt man alles, aber am Ende ist es eine Situation, die eher technisch als professionell oder taktisch ist.

-Die Mannschaft wäre mit der Ankunft der noch fehlenden Unter-Vertragnahmen kompensiert, aber der «Dreh- und Angelpunkt» ist vielleicht Luismi und wenige andere. Wäre Izan Merino der zweite auf dieser Liste?

-Izan wird einen Schritt nach vorne machen. Wir müssen ihm eine neue Richtung geben, wir müssen nach Mechanismen und Positionen suchen. Ich kann ihn als zentralen Mittelfeldspieler einsetzen, um offensiver zu sein, um einen besseren Ausgang für den Ball zu haben, für verschiedene Strukturen in Angriff und Verteidigung. Und ich bin sehr gespannt auf Luismi, denn letztes Jahr war sein erstes Jahr. Er kam zu einer neuen Mannschaft, mit einem anderen Trainer... Letztes Jahr konnte er keine Vorsaison absolvieren, was ihn belastet hat, aber dieses Jahr ist er sehr gut angekommen, zusammen mit Izan. Juanpe, der sowohl auf der Außen- als auch auf der Innenseite spielen könnte.

- Was ist also das Ziel des FC Málaga: nach oben schauen oder unter die ersten zehn kommen?

-Was an erster Stelle steht, ist die Bestätigung, aber jetzt reicht es nicht mehr aus, die Kategorie zu halten, das ist nicht unser Ziel, wir müssen ehrgeizig sein. Letztes Jahr war meine Rede anders, obwohl man wissen muss, dass der erste Schritt immer darin besteht, 50 Punkte zu erreichen. Unser Ziel ist es, uns gegenüber dem letzten Jahr zu verbessern und ehrgeiziger und besser zu sein. Was wir gemacht haben, darf nicht gut genug sein für den Trainer oder die Spieler vom letzten Jahr oder für die Spieler, die neu dazukommen, aber wir müssen immer mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Wir dürfen uns nicht auf die Schulter klopfen und den Mund zu voll nehmen, wenn wir über Dinge nachdenken, die jetzt schwierig sind, sondern wir werden kämpfen, um das Maximum zu erreichen.

- Ein Thema, das nicht sehr technisch ist, aber für Sie von Bedeutung sein sollte. Es wird keine Weltmeisterschaft in Málaga geben und der FC Málaga wird immer noch im Rosaleda-Stadion sein. Kann dies das Wachstum des Vereins bremsen?

-Málaga hat eine Weltmeisterschaft verdient, aber es gibt auch einen gesunden Menschenverstand. Ich denke, dass das Rosaleda-Stadion, abgesehen von seiner Symbolik, für Liebe, Schönheit, die Überwindung von Hindernissen steht und etwas Göttliches an sich hat. Das ist ein Gefühl, aber es ist auch notwendig, den gesunden Menschenverstand zu benutzen, damit die Abonnenten ihre Sitze nicht verlieren. So wie der Verein ist, verliert man, wenn man woanders hingeht, seine soziale Masse, man verliert wirtschaftliche Macht. Deshalb denke ich, dass alles anders gehandhabt hätte werden müssen.

-Die Veränderungen in Ihrem Trainerstab waren wichtig, aber die größte Überraschung war die Trennung von Manolo Sánchez, mit dem Sie in der Jugendmannschaft des FC Málaga zusammen waren. Was ist passiert?

-Das ist viel einfacher. Das ist so, wie wenn ein Kind erwachsen wird. So wie meine Tochter mit 18 Jahren erwachsen geworden ist. In diesem Sommer verliere ich zwei Kinder. Meinen beruflichen Sohn, der Manolo war und erwachsen geworden ist, und meine Tochter, die ich immer seltener zu Hause sehe. Das ist schon in Ordnung. Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Wir haben uns unterhalten. Es waren zwei sehr harte Jahre, denn Manolo hat viel mit mir gearbeitet. Er ist wie ein Sohn für mich. Außerdem ist er ein Profi und hat ein großes Wissen. Ich glaube, er hat uns alle besser gemacht. Ich habe von ihm gelernt und er hat auch viel von mir gelernt. Und er ist erwachsen geworden, und ich glaube, es war viel natürlicher. Es gab keine Streitereien. Wir haben viel diskutiert. Sehr viel. Am meisten habe ich mich mit ihm gestritten, aber er hat immer an das Beste für den Verein gedacht. Es kam eine Zeit, in der wir Veränderungen vornehmen wollten. Und er musste sich ausruhen. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird, vielleicht sehen wir uns wieder. Wenn er bei einer großen Mannschaft unterschreibt, habe ich ihm schon gesagt, dass er mich als zweiten Mann nehmen kann, dass ich ihm helfen kann. Es gab keine Probleme, sondern einfach zwei Menschen, die sich lieben und die getrennte Wege gehen müssen, bevor sie sich gegenseitig verletzen.

-Welche Botschaft möchten Sie jetzt an die Fans senden?

-Ich möchte Ihnen einfach dafür danken, dass Sie uns weiterhin so ermutigen, wie Sie es bisher getan haben. Es wird vor allem ein Jahr der großen Begeisterung sein. Die Begeisterung, die über die Jahre entstanden ist. Wir wollen einen Schritt nach vorne machen. Jedes Mal gibt es immer mehr Kinder, die das Trikot des FC Málaga tragen. Und wenn man das Stadion verlässt, sieht man Leute, die die Spieler um Autogramme bitten, als ob sie Rockstars wären. Wir werden unser Bestes tun, um sie stolz zu machen. Und das vor allem mit Ehrlichkeit.