FC Málaga gegen Real Valladolid: Ein Punkt, um den Trend umzukehren (1:1)

Daryl Finch Valladolid Montag, 1. Dezember 2025 Teilen

Die katastrophale Serie von sechs Auswärtsniederlagen endete für den FC Málaga am Samstagabend mit einem 1:1-Unentschieden in Valladolid, das dem Debüt des neuen Trainers eine Woche zuvor ähnelte: eine weitere nicht überzeugende Leistung, die aber dennoch mit einem Ergebnis belohnt wurde.

Obwohl die Mannschaft von Juan Francisco Funes mit der gleichen Aufstellung wie beim 3:2-Sieg gegen Mirandés begann, tat sie sich von Beginn an schwer. Die Anfangsminuten gehörten ganz Valladolid, und obwohl sie in der Liga seit fast 300 Minuten ohne Gegentreffer geblieben waren, brauchten sie weniger als fünf Minuten, um bei José Zorrilla den Durchbruch zu schaffen.

Als Málagas Torhüter Alfonso Herrero bei der Ballannahme unter leichtem Druck zögerte, entledigte sich Marcos André des Balls und legte auf Peter Federico ab, der den Ball mit einem Schlenzer ins leere Tor beförderte. Der Fehler passierte, als Herrero kurz vor seinem 100. offiziellen Auftritt für den Verein stand, und der Vorfall machte deutlich, dass seine Form im Vergleich zu den vergangenen Spielzeiten nachgelassen hat.

Málaga bot vor der Halbzeit so gut wie nichts an, die einzige Gefahr ging von einem Versuch von Einar Galilea aus, der versehentlich seinen Mitspieler Adrián Niño traf.

Valladolid kam immer wieder zu Chancen, Amath Ndiaye scheiterte aus der Distanz und Carlos Puga riskierte mit einem harten Trikotzupfer, der nicht geahndet wurde, einen Elfmeter.

Die zweite Halbzeit begann mit einer weiteren Gefahr für Málaga, als Stanko Juric einen Schuss von Herrero mit dem Fuß abwehrte, bevor Peter Federico und Carlos Dotor (im eigenen Netz) die Führung von Valladolid auszubauen drohten.

Innerhalb von sieben Minuten nach Wiederanpfiff ergaben sich vier Chancen, und Málaga wirkte erneut langsam und unpräzise, obwohl Funes sich dafür entschied, nicht sofort zu wechseln.

Erster Schuss aufs Tor

Und doch gelang den Gästen mit ihrem ersten Torschuss der Ausgleich. Nach einer tollen Einzelleistung von David Larrubia schlug Víctor García eine Flanke von links, die Niño in der 59. Minute mit einem Kopfball an Guilherme vorbeisetzte. Für Niño war es bereits das achte Saisontor in der Liga, in der Vorsaison und in der U21, und alle Treffer erzielte er im ersten Anlauf.

Valladolid drängte auf den Siegtreffer: Chuki traf nach einer Flanke von Iván Alejo mit einem Kopfball nur den Pfosten, und Peter blieb munter.

Funes nahm mehrere Auswechslungen vor, so dass Málaga bis zur 77. Minute vier Änderungen vornahm und sich in eine kompakte Formation zurückzog. Julen Lobete hätte mit einer späten Chance beinahe die Wende herbeigeführt, doch die Gäste konzentrierten sich letztlich darauf, den von Funes als «pragmatisch» bezeichneten Punkt zu behalten.

Bei starkem Regen und Temperaturen unter sechs Grad lieferten sie wenig Angriffsgefahr, setzten aber um, was der Trainer forderte: «In schwierigen Momenten haben wir uns immer an den Plan gehalten».