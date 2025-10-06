FC Málaga hält Racing nur 45 Minuten lang auf

Pedro Luis Alonso Málaga Montag, 6. Oktober 2025 Teilen

Alles kann noch schlimmer werden. Das beweist Woche für Woche der FC Málaga, der nun schon vier Spiele verloren hat (seit der ersten Liga war dies nicht mehr der Fall), in die Abstiegszone geraten ist (in der laufenden Runde der zweiten Liga waren sie noch nicht dort) und aufgrund des unbestreitbaren Problems der Anzahl der Spieler, die ausfallen (neun), nicht wieder auf die Beine kommt. Die Mannschaft hat ein halbes Spiel lang die Nerven behalten, bedingt durch den Platzverweis von Montero, der vermeidbar war und nach dem es ein Vorher und Nachher gab. Die Mannschaft lavierte, bis sie schließlich fast skandalös zusammenbrach. Da keine Aussicht besteht, allzu viele abwesende Spieler wiederzubekommen (Galilea wird wieder dabei sein, aber Montero ist nicht dabei, und wer weiß, ob Niño noch kommen wird), wird der Spielplan weiterhin unerbittlich sein, und die goldenen Punkte entgleiten.

Málaga trat mit nur wenigen Änderungen in der Innenverteidigung an (Gabilondo spielte, so dass Murillo in die Innenverteidigung rückte, und auch Víctor García), da es nicht viel mehr Möglichkeiten gab, um die Elf zu revolutionieren. Die gesamte ersten Halbzeit über spielte das Team locker auf. Zum Teil, weil dies eine Mannschaft ist, die spielt und spielen lässt (ihre 18 geschossenen und 14 kassierten Tore vor dem Spiel beweisen das). Die Wahrheit ist, dass die Martiricos-Mannschaft sehr gute Absichten zeigte, ehrgeizig war und im Dreiviertelraum ankam, allerdings fehlte es ihr an Qualität im Abschluss oder bei den letzten Pässen, so dass sie sich keinen Vorteil auf der Anzeigetafel verschaffen konnte. Das ist nichts Neues.

In der zweiten Halbzeit kam es zu einem großen Einbruch mit drei Gegentoren und zwei weiteren, die wegen knappem Abseits nicht anerkannt wurden.

Dani Lorenzo versuchte es mit einem direkten Freistoß von der Seite, der Ezkieta überraschte, aber nicht ganz die nötige Wirkung erzielte. Auch Chupete hatte eine Chance mit einem Schuss, der zweimal abprallte, und Gabilondo, der immer dann wichtig ist, wenn er sich der Endlinie nähert, tauchte schließlich im Angriff auf. Seine Aktion in der 37. Minute, als er sich mit zwei leichten Berührungen von zwei Gegnern entfernte, war brillant, aber dann wurde der Ball zu weit hinter dem Stürmer der Cordovas aus Málaga gelassen, und bei der nächsten Aktion stand er im Abseits.

Racing, das nur einen Punkt aus neun Spielen geholt hatte, war nicht gut drauf, mit einem neuen Innenverteidigerpaar (Pablo Ramón und Facundo González), das versuchte, den Fluss der Gegentore einzudämmen, aber mit einer Dreierreihe hinter Villalibre, der zwar wenig Druck ausübte, aber tödlich war, wenn er sich mit anderen verband. So versuchte Íñigo Vicente sein Glück gegen die Mauer von Montero vor ihm, Villalibre fehlten Zentimeter, um eine Flanke von Sangalli zu erreichen, und Sangalli musste einen Schuss von Alfonso Herrero von der Strafraumgrenze mit dem Fuß parieren. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit wurde das Tempo erhöht, ohne dass jedoch Tore fielen, und kurz vor der Halbzeit kam es zum entscheidenden Spielzug, einem Tackling von Montero gegen Andrés Martín, der den Zweikampf auf der Diagonalen vom Flügel aus gewinnen und mit Tempo davonziehen konnte. Zunächst erkannte Marta Huerta de Aza die Schwere des Fouls nicht, da sein Fuß auf dem linken Knöchel des Angreifers lag. Es ist bekannt, dass das Element der Wiederholungen und des Einfrierens des Bildes dazu neigt, die Härte der Handlungen zu erhöhen, so dass die VAR-Überprüfung den Ex-Racchuista nicht verschonte, der eine katastrophale Zeit hinter sich hat. Er ließ seine Mannschaft in Santander zurück, wo er nur widerwillig empfangen wurde, nachdem er Racing in der letzten Saison aufgrund seines schlechten Verhältnisses zu Trainer José Alberto López verlassen hatte.

Der Trainerstab, der Juanpe mit zehn Mann in die Verteidigung zurückstellte, ließ sich nur langsam bewegen und nahm bis zur 2:0-Führung nur einen Wechsel vor (Dani Sánchez).

Zur Halbzeit erwartete man einen Wechsel in der Elf, doch dazu kam es nicht. Pellicer bat Alejandro Acejo, Juanpe nach hinten zu ziehen, und Murillo wurde nun auf der linken Innenverteidigerposition eingesetzt. Das Spiel wurde zu einem Monolog, obwohl die erste große Chance für die Hausherren aus einem Konter resultierte, bei dem Murillo auf dem Rückweg eine Flanke schlug und einen Schuss an den Pfosten setzte.

Es dauerte nicht lange, bis das Tor fiel. Obwohl Racing nicht einen Schritt weiter gegangen war, reichte es für Íñigo Vicente aus, sein Periskop herauszuholen, um Sangallis Abschlag zu lesen. Er hatte den Ball nicht unter Kontrolle, und Alfonso Herrero, der mit den Händen hätte retten können, aber lieber mit dem Fuß abtauchte, machte es noch schlimmer. Der Ball landete bei Villalibre, der damit sein fünftes Saisontor erzielte, nur eines weniger als alle anderen Tore von Málaga.

Das Team betritt die Abstiegszone, in der es sich im laufenden Zyklus in der Segunda nicht bewegt hatte, als Neunzehnter oder Zwanzigster.

Es war der Beginn eines Zusammenbruchs, der nicht gerechtfertigt war, nur weil man mit zehn Mann auf dem Platz stand. Das zweite Tor von Villalibre wurde von Íñigo Vicente wegen Abseits aberkannt, und zwar knapp mit dem Knie. Und ein weiteres Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt, diesmal von Andrés Martín, und zwar ganz knapp. Und die rettende Hand von Alfonso Herrero bei einem Kopfball von Arévalo aus kurzer Distanz.

Málaga war bereits schwer angeschlagen und versuchte, sich über Wasser zu halten, um in der Schlussphase noch eine Chance zu haben, irgendwie durchzuhalten. Aber nicht einmal das, denn auch die Bank der Gäste bewegte sich nur langsam, um mit mehreren Wechseln Frische ins Spiel zu bringen. Das 2:0 fiel (Arévalo, nach Flanke von Salinas) kurz vor der Einwechslung von Ochoa und Jauregi. Und das 3:0, als der x-te Ball hinter der Abwehr durchkam und Andrés ihn verwertete. Die Rote Karte markierte das Spiel, aber die Mannschaft aus La Rosaleda war beunruhigend geschwächt.