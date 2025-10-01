Real Madrid mildert den Schmerz der letzten Niederlage

Óscar Bellot Madrid Mittwoch, 1. Oktober 2025 Teilen

Nach der bitteren Niederlage gegen Atlético im Metropolitano-Stadion hat Real Madrid am Dienstag mit einem Sieg gegen Kairat Almaty seine makellose Bilanz in der Champions League aufpoliert, was in Anbetracht der vergangenen Ausrutscher keine schlechte Leistung ist. Drei Tore von Mbappé, eines von Camavinga und ein weiteres von Brahim sorgten dafür, dass die Mannschaft von Xabi Alonso bei ihrer ersten Reise nach Kasachstan keine Angst haben musste.

Die Mannschaft aus Chamartín war in der Verteidigung konzentriert und fokussiert, hatte im Mittelfeld die Hände frei und war im Angriff torgefährlich. Sie setzte sich gegen Kairat Almaty durch, das zu Beginn kämpfte und die Köpfe oben behielt, solange der Sprit reichte, aber am Ende der Schlagkraft von Mbappé und dem Weitblick von Arda Güler nachgab. Der Franzose und der türkische Stürmer sorgten mit ihren Treffern für einen souveränen Sieg, der es den Weißen ermöglichte, den Schmerz der letzten Niederlage zu lindern.

Obwohl es sich um ein weniger bekanntes Duell handelte, wurde es unter Säbelrasseln ausgetragen, was erklärt, warum Xabi Alonso zwischen revolutionärem Instinkt und Respekt vor deen etablierten Spielern schwankte. Der Trainer nahm im Vergleich zum Derby am Samstag fünf Änderungen in der Elf vor, behielt aber das Rückgrat einer Mannschaft bei, die im Metropolitano mehrere Ausfälle zu beklagen hatte.

Die am meisten erneuerte Linie war die Nachhut, mit Huijsen als einzigem Überlebenden des Schiffbruchs in der Colchonero-Festung. Die einzige Neuerung im Mittelfeld war die Einwechslung von Ceballos für Valverde, der befürchtete, als Außenverteidiger auszufallen und auf der Bank landete. Vorne hingegen gab es keinen Platz für Verdienste, denn Mastantuono, Mbappé und Vinicius waren für den Angriff auf die kasachischen Abwehrreihen zuständig.

Für Real Madrid war es eine bürokratische Formalität, aber für Kairat Almaty war das Spiel ein historisches Ereignis. Das spiegelte sich auch im Anpfiff wider, der eine mutige Heimmannschaft gegen eine nachdenkliche Gästemannschaft antreten ließ. Es dauerte nur eine halbe Minute, bis die Mannschaft von Rafael Urazbakhtin den ersten Angriff auf den Strafraum von Courtois unternahm, der das Ergebnis einer Aktion war, die auf dem Spielplan stand. Real Madrid brauchte dreizehn Minuten, um in den Strafraum zu gelangen, der von dem jungen Torhüter Kalmurza bewacht wurde, der nur zusehen musste, wie Vinicius eine gute Chance vergab, aber den Schuss von Mbappé glänzend parierte.

Diese Intervention reichte jedoch nicht aus, um Kalmurza zu beruhigen, der seine mangelnde Erfahrung ausnutzte, indem er Mastantuono zu Fall brachte. Mbappé, der in dieser Saison vom Elfmeterpunkt unfehlbar ist, traf aus 11 Metern. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Müdigkeit den kämpferischen Elan von Kairat Almaty gedämpft und Real Madrid übernahm die Initiative, setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest und bereitete sich auf einen Abnutzungskrieg vor.

Faden und Nadel

Der Schlachtplan wurde von Arda Güler ausgeheckt, der für die kasachischen Verteidiger zwischen den Zeilen nicht zu entziffern war, und von Mbappé ausgeführt, der einmal mehr nicht zu stoppen war. Der in Bondy geborene Star drohte nach einem meisterhaften Pass von Sorokin, der zwar den Nachnamen eines Dramatikers trägt, aber in Ermangelung einer Soutane auch als Mönch hätte durchgehen können, ein Ehrentor zu erzielen. Zuvor hatte Real Madrids «10» eine spektakuläre Führung erzielt. Umwerfende Details von einem Genie, das sich für einenVollstrecker hält.

Das Zusammenspiel zwischen dem Türken und dem Franzosen brachte Kairat Almaty in Bedrängnis, was Mbappé kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit mit seinem zweiten Treffer bestätigte. Dem zweiten Treffer des Franzosen ging ein Fehlpass von Fran Garcia voraus, den Courtois in einen herrlichen Assist für das französische Wunderkind verwandelte, das seinen kaiserlichen Ritt mit einem seidenen Abschluss krönte.

Dieses Tor beendete die Hoffnungen von Kairat Almaty, und obwohl sie durch einen Schuss von Arad, der im oberen Eck einschlug, noch einmal herankamen, waren sie der Gnade einer Mannschaft von Real Madrid ausgeliefert, die sich frei gespielt hatte. Vinicius und Mbappé hatten die Chance, doch der Franzose hatte keine Mühe, den Ball zu schießen. Die Kasachen waren dankbar für die Gnadenfrist und prüften Courtois mit Schüssen von Gromyko und Mata.

Ersterer, der den gleichen Nachnamen trägt wie der Mann, der auf dem Höhepunkt der Raketenkrise Minister von Nikita Chruschtschow war, hätte bei Real Madrid beinahe die Alarmglocken läuten lassen, als er mit Ceballos aneinandergeriet, der fast einen Elfmeter verschuldet hätte, aber vom VAR zurückgepfiffen wurde. Und aus einem möglichen 1:2, das dem Spiel noch mehr Würze verliehen hätte, wurde ein 0:3, das durch einen Lauf von Rodrygo, einen Rückpass von Arda Güler und einen unhaltbaren Schuss von Mbappé besiegelt wurde, mit dem der Franzose seinen 13. Saisontreffer und den 60. in seiner Champions-League-Karriere erzielte.