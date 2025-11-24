Spanien verliert Davis-Cup-Tennisfinale, Italien holt dritten Titel in Folge

Enric Gardiner Bologna Montag, 24. November 2025 Teilen

Italien hat am Sonntag mit einem 2:0-Sieg gegen Spanien in Bologna zum dritten Mal in Folge den Davis Cup gewonnen und damit die Hoffnungen der Gäste auf den siebten Titel beendet. Spanien, das überraschend in das erste Finale seit 2019 eingezogen war, konnte die Gastgeber trotz ihrer starken Leistungen in der Vorwoche nicht bezwingen.

Im ersten Match brachte Matteo Berrettini Italien mit einem klaren 6:3 6:4-Sieg über Pablo Carreño in Führung. Der Wimbledon-Finalist dominierte bei eigenem Aufschlag, gewann 83 Prozent der Punkte hinter seinem Aufschlag und ließ Carreño keinen einzigen Breakball zu.

Mit diesem Ergebnis setzte Berrettini seine Aufholjagd bei dieser Veranstaltung fort, bei der er alle drei Spiele ohne Satzverlust gewann.

Im zweiten Spiel besiegelte Flavio Cobolli dann den Titel, indem er Jaume Munar mit 1:6, 7:6 und 7:5 besiegte, und das in einem Wettkampf, bei dem es auf körperliche Belastbarkeit ankam. Munar begann hervorragend und führte mit einem Satz und einem Break, bevor das Spiel für zehn Minuten unterbrochen wurde, weil ein Zuschauer ein medizinisches Problem hatte.

Obwohl Munar weiterhin gut mithalten konnte, gelang es Cobolli, einen spannenden Tie-Break des zweiten Satzes für sich zu entscheiden und dann seine Frische zu nutzen, um sich im Entscheidungssatz durchzusetzen.

Guthaben auf der Bank

Spaniens Kader mit Munar, Carreño, Marcel Granollers und Pedro Martínez hat in Bologna viele überrascht. Nicht nur, dass Italien von einem zusätzlichen Ruhetag profitierte, nachdem es am Samstag nicht gespielt hatte, auch Spanien war ohne Carlos Alcaraz und Alejandro Davidovich aus Málaga in die Woche gestartet.

Trotzdem haben sie die Tschechische Republik und Deutschland geschlagen und das Finale erreicht.

Kapitän David Ferrer sagte, seine Spieler hätten «alles gegeben» und blicken nun auf den kommenden September, wenn sie in ihrem ersten Spiel auf Serbien oder Chile treffen werden.