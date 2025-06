Unicaja verbessert sich, aber nicht genug, um Madrid zu schlagen (90:75)

Juan Calderón Málaga Sonntag, 15. Juni 2025 Compartir

Für Unicaja stehen die Karten nicht besonders gut. Das Team hat sich im Vergleich zum ersten Spiel gegen Madrid deutlich verbessert, aber es hat nicht gereicht, um die weißen Gastgeber am Freitag in der spanischen Hauptstadt zu besiegen. Daher müssen sie am Sonntag in Málaga gewinnen, um im Spiel zu bleiuben (90:75). Schade, denn in Wirklichkeit war die Mannschaft aus Málaga dieses Mal auf ihrem wahren Niveau, wenn auch nur in bestimmten Phasen des Spiels, und das war das Problem. Zu viele Ballverluste in der ersten Halbzeit, ein Mangel an Würfen von außen und ein schlechter Start nach der Pause waren ein großes Handicap. Trotzdem gelang es Unicaja, sich am Ende zusammenzureißen, aber in Wirklichkeit fehlten ihnen Schlüsselspieler wie Carter und Taylor sowie Osetkowski, der wieder einmal ausfiel. Zu viele «Verletzte», um gegen ein Team wie Madrid zu bestehen, das wieder einmal solider und besser war.

Es war offensichtlich, dass Unicaja in diesem zweiten Spiel ein anderes Unicaja war. Im ersten Duell war das Team mental als auch körperlich erschöpft, aber an diesem Freitag war die Energie überlegen. Das machte sich in der Defensive bemerkbar, sie kamen zu jedem Block, legten mehr Hand an und hatten mehr Rhythmus in ihren Aktionen. Dies erklärte die 8:14-Führung nach sieben Minuten, bei der Kravishs Rolle als Dreh- und Angelpunkt des Spiels entscheidend war. Der Amerikaner war in der Lage, Tavares zu schlagen, ohne dass er Dreier werfen musste. Der Spielstand nach sieben Minuten (8:14) zeigte, dass Unicaja besser im Spiel war und dass Madrid Probleme hatte, die Verteidigung von Málaga zu überwinden. Unicaja spielte so, wie es wollte, und schloss in den ersten Sekunden jedes Ballbesitzes oder mit gut ausgeführten längeren Systemen ab.

Madrids Außenwürfe hatten bis zu diesem Zeitpunkt nichts mit dem ersten Viertel des Mittwochsspiels zu tun (sie trafen neun Dreier), aber die ersten Körbe aus der Ferndistanz zeichneten ein anderes Bild. Hezonja eröffnete das Viertel für Los Blancos und Llull setzte es mit sehr guten Minuten fort. Unicaja begann zu leiden, weil es mehr Bälle verlor, und nach einem 15:5-Lauf endete das erste Viertel mit einem 23:19-Rückstand.

Diese zusätzlichen Ballverluste waren der Schlüssel zum Erfolg, denn sie sorgten für eine gewisse Unordnung im Team von Ibon Navarro, das, sobald es sich davon erholt hatte, wieder die Kontrolle über das Spiel übernahm. Schnelle und aggressive Aktionen bis zum 26:27. Madrid musste angesichts der Dominanz Málagas Campazzo und Tavares zurückholen, und in diesem Moment begann Unicaja zu leiden, auch wegen eines Schiedsrichters, der zu viele Freiwürfe für die Hausherren gab, die sich erneut absetzten (36:29, Min. 14). Unicaja hielt der Welle gut stand und blieb seiner aggressiven Verteidigung treu, um Madrids Spielmacher vor Probleme zu stellen. Unicaja machte Druck, als es bei den Schiedsrichtern die Konzentration verlor. Es gab zwei technische Strafen hintereinander, die erste für Taylor, der gegen ein Foul an Abalde protestierte, das eindeutig kein Foul war. Die zweite gab es für einen verzweifelten Ibon Navarro, der sich mit den Schiedsrichtern anlegte. «Es ist immer das Gleiche!», rief der Baske auf der Bank. Das Ergebnis lautete 44:36 kurz vor der Halbzeit, was dem, was auf dem Platz zu sehen war, nicht gerecht wurde und was Tyson Pérez mit zwei guten Aktionen nach einem Abpraller korrigierte.

In der ersten Halbzeit hatte Madrid doppelt so viele Freiwürfe getroffen wie Unicaja, aber was das Spiel von Unicaja behinderte, waren ihre 14 Turnover, so dass ihre Dominanz beim Rebounding nichts nutzte.

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit waren ein Albtraum, denn Unicaja bestand auf exzessiven Turnovers und Madrid machte sie im Handumdrehen zunichte. Campazzo, ein großartiger Abalde und Hezonja schossen sein Team zu einem starken 63:44. Unicaja holte aber aufverlor weniger Bälle und konnte die Lockerheit der Heimmannschaft nutzen, um in einen besseren Rhythmus zu kommen. Die Unicaja-Männer konnten ein paar Mal in Führung gehen und trafen auch einen Dreier. Am Ende des dritten Viertels stand es 4:14, aber der Rückstand vor den letzten zehn Minuten war immer noch beträchtlich (67:58).

Diese Ballbehandlung mit nur zwei Ballverlusten im dritten Viertel war grundlegend und ermöglichte es Unicaja, von einem Comeback zu träumen. Dank der guten Verteidigung, dem Erfolg von Perry und den guten Leistungen von Sima, der sein Team vor einem langen Spiel nur drei Punkte hinter Madrid (69:66) zurückließ. Das Spiel begann wieder mit einigen hervorragenden Minuten des Teams von Ibon Navarro. Nach all dem, was es erlitten hatte, hatte sich Unicaja zusammengerissen. Aber die Spieler mussten weiter Druck machen, oder besser gesagt, sie durften keine Bälle mehr verlieren, denn genau das passierte. Ein paar Fehler ermöglichten es Madrid, sich zusammenzureißen. Garuba erzielte einen Dreier, dann folgte ein weiterer von Hezonja, ein klares unsportliches Foul von Tyson Carter und zu allem Überfluss ein unwahrscheinlicher Dreier von Campazzo zwei Minuten vor Schluss, der gefoult wurde (83:71). Und damit war das Spiel zu Ende. Unicaja hatte sich verbessert, aber es reichte nicht für einen Sieg in Madrid.