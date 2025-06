Unicaja wird von einem uneinholbaren Madrid überwältigt (99-81)

Juan Calderón Málaga Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

Das Beste ist, dass es in 48 Stunden ein weiteres Spiel gibt, aber es ist auch das Schlimmste, denn die geringe Energie, die Unicaja im ersten Halbfinale gegen Real Madrid gezeigt hat, war besorgniserregend. Für Unicajas Chancen auf den Einzug ins Ligafinale (99-81) muss sich einiges ändern, wenn sie intakt bleiben sollen (99-81). Bisher wurde die erste Runde von Madrid im K.o.-System gewonnen, doch diese Unicaja-Mannschaft hat es verdient, dass man nicht an ihrem Kampfgeist zweifelt. Der Spielplan geriet in den ersten Minuten aus den Fugen, denn die fehlende Kraft erlaubte es den Hausherren, komfortabel zu starten und im ersten Viertel bis zu neun Dreier (acht in Folge) zu treffen. Dieser Erfolg beflügelte Madrid, das bequem spielte und die Mannschaft von Ibon Navarro überrannte. Es gibt keinen Grund, nach Schuldzuweisungen für das Geschehene zu suchen, sondern eher nach Lösungen. Es ist noch ein langer Weg zu gehen.

Das Spiel begann mit einem schönen Austausch von Dreiern zwischen den beiden Mannschaften. Tillie reagierte auf die unerwarteten Erfolge von Ndiaye, dem Unicaja Raum gab, und dieses Mal verfehlte er nicht. Für die Malagueños wurde das Spiel jedoch immer komplizierter, da die von Tavares geschlossene Zone es ihnen immer schwerer machte, zu punkten, und sie aus der Distanz keinen Erfolg hatten. Madrid hingegen traf einen Dreier nach dem anderen, so dass Ibon Navarro sein Team mit einem Vierfachwechsel auf ein defensiveres Quintett (Perry, Kalinoski, Taylor, Pérez und Balcerowski) umstellte. Aber auch das half nicht, denn es war keine Frage der Körperlichkeit, sondern der Intensität. Madrids Schützen trafen Freiwürfe nach defensiven Fehlern oder guter Zirkulation. Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein furchtbares Bombardement, denn die Hausherren trafen acht Dreier in Folge und beendeten das erste Viertel mit einem überwältigenden Ergebnis (29-14). Unicaja konnte nur zwei Körbe aus der zweiten Reihe erzielen, was die Einschüchterung durch Tavares, wenn er auf dem Platz stand, und Bruno Fernando, den Balcerowski nicht überwinden konnte, verdeutlicht.

Wenn eine Mannschaft eine solche Trefferquote (9/14) aufweist, stellt sich immer die Frage, ob sie diese auch beibehalten kann. Normalerweise ist das nicht der Fall und die Trefferquote sinkt. Genau das ist passiert, und Unicaja nutzte dies mit fünf Punkten in Folge von Kravish aus, der sich als ausgleichender Faktor zu erweisen drohte (32-19). Die Mannschaft aus Málaga wirkte in der Verteidigung etwas bissiger, hatte aber nicht das nötige Tempo, um Madrid zu bremsen und beging zu viele Fouls, was Madrid freie Punkte ermöglichte. Genau dieses Extra an Tempo und Spritzigkeit fehlte dem Team aus Málaga, das mit der Rückkehr von Tavares auf den Platz nach einigen Minuten Pause im Angriff völlig blockiert war. Mit dem in der Zone verankerten Kapverdianer war die Mauer für Unicaja unüberwindbar, die sah, wie Madrid sie überrannte. Campazzo führte das Spiel an und wurde von Hezonja, Abalde und Musa unterstützt. Zu viele gute Spieler waren ein schlechtes Symptom, was durch ein schmerzhaftes 51:31 zur Halbzeit bestätigt wurde. Der Gegenpol war Unicaja, mit Perry und Carter bei Null, ein schreckliches Symptom, mit zu vielen Turnovern und niedrigen Prozentsätzen.

Hatte Unicaja vor dem Spiel eine große Herausforderung, so mussten sie nun den Everest ohne Sauerstoff besteigen. Nach einem 20-Punkte-Rückstand gegen Madrid auf dem heimischen Platz zurückzukommen, ist etwas, das nur selten passiert. Das sollte nicht passieren, denn Campazzo war Feuer und Flamme und verhinderte jede Reaktion des Teams aus Málaga. Mit acht Punkten in Folge baute der Argentinier die Führung der Gastgeber aus (58:36). Unicaja hielt so gut es ging dagegen und schloss einige gute Angriffe ab, die in Dreiern von Kalinoski und Díaz gipfelten, aber sie fanden durch Musa eine Antwort. Die Minuten verstrichen und die Mannschaft aus Málaga zeigte bereits Anzeichen, dass sie nicht mehr mithalten konnte. Unicaja hatte besser gespielt und mehr verloren (75-53).

Zu sagen, dass das letzte Viertel unnötig war, würde dem Kampfgeist, den die Mannschaft von Ibon Navarro in dieser Saison gezeigt hat, nicht gerecht werden, aber es gab nichts mehr zu tun. Madrid warf weiter alles nach vorne und Unicaja blickte auf die Anzeigetafel und das Spiel vom Freitag zurück. Sie mussten das Spiel mit einem guten Gefühl beenden und den Kräfteverschleiß verringern. Aber natürlich hatte das Loslassen auch seine Risiken, um nicht eine noch höhere Niederlage zu kassieren.