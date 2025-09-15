Vingegaard gewinnt die turbulenteste Vuelta der Geschichte

Igor Barcia Madrid Montag, 15. September 2025 | Actualizado 10:54h. Teilen

«Das Ende der Vuelta hat keinen Plan B, wir denken nur daran, Madrid zu erreichen», sagte vor einigen Tagen Javier Guillén , Organisator des Rennens. Aber die pro-palästinensischen Proteste in der spanischen Hauptstadt verhinderten, dass das geschlossene Hauptfeld die Ziellinie der Ausgabe 2025 erreichte, die in die Geschichte eingehen wird für die Zwischenfälle, die die Ankunft von bis zu drei Etappen abgebrochen haben. Der übliche Ehrenrunde der Fahrer und die Siegerehrung mit Jonas Vingegaard ganz oben auf dem Podium wichen Bildern von Zwischenfällen, umgeworfenen Zäunen und Polizeieinsätzen, mit denen versucht wurde, die gegen die Anwesenheit der israelischen Mannschaft bei dem spanischen Radrennen protestierende Menge einzudämmen.

Diese Teilnahme war der Auslöser für Proteste, die nach dem Start in Italien und der Durchfahrt durch Frankreich - beim Mannschaftszeitfahren in Figueres - in Spanien begannen und sich im Laufe der Tage ausweiteten, so dass die Etappe von Bilbao ohne Sieger blieb, die Etappe von Castro de Herville abgebrochen und der Anstieg zur Bola del Mundo knapp vermieden wurde. Es war bekannt, dass die Ankunft in Madrid ein rotes Tuch für die Auswirkungen der Proteste war, und trotz der Sicherung der Strecke durch die Regierung mit mehr als 2.000 Beamten verschiedener Polizeikräfte waren die Maßnahmen völlig unzureichend, um die Demonstranten in den Straßen von Madrid einzudämmen.

Auf dieser letzten Etappe startete die Vuelta in Alalpardo, um in die Hauptstadt einzufahren und neun Runden auf einer Strecke durch die Hauptstraßen des historischen Madrids zu fahren, vorbei an der Puerta del Sol, der Calle Mayor, der Plaza de Oriente, dem Paseo del Prado, der Gran Vía oder dem Callao, wo die Fans dem Peloton nach drei Wochen Anstrengung applaudieren konnten. Doch als die Stunde der Wahrheit gekommen war, standen die Demonstrationen, zu denen in vielen Teilen der Hauptstadt aufgerufen worden war, im Mittelpunkt des Geschehens.

Die Dinge werden kompliziert

Ziel war es, zu verhindern, dass die pro-palästinensischen Proteste die Sportler am Erreichen der Ziellinie hindern. Die Spannung, die sich bereits Stunden vor dem Start des Rennens aufgebaut hatte, kochte über, als die Teilnehmer bereits auf dem Weg nach Madrid waren. Die Situation wurde noch komplizierter, als Hunderte von Demonstranten über die Zäune sprangen und die Gran Vía in Callao besetzten, eine Situation, die schon erahnen ließ, wie kompliziert die Etappenankunft werden würde. Die Zwischenfälle eskalierten mit Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, die die zunehmend angespannte Situation nicht aufhalten konnte.

In der Zwischenzeit hatten die Organisatoren versucht, die Zwischenfälle mit einer nicht vorher angekündigten Streckenänderung auf der letzten Etappe zu umgehen. Um nach Madrid zu gelangen, vermieden die Radfahrer die Durchfahrt durch das Zentrum von Alcobendas und nahmen einen Umweg, aber das spielte keine Rolle. Auf dem Paseo del Prado versuchte eine Gruppe von Demonstranten, das Rennen zu blockieren. Es gab Gespräche mit den Sportlern, um einen letzten Versuch zu unternehmen und die Strecke durch Madrid abzukürzen, aber es war unmöglich, in die Hauptstadt einzufahren, ohne die Sicherheit des Pelotons zu gefährden. Das Bild, das sich den Fahrern bot, als sie in die Mannschaftswagen stiegen, um zur Buszone zu fahren, während die Strecke durch Madrid von Demonstranten und der Polizei übernommen wurde, war der traurige Höhepunkt einer Vuelta, die von pro-palästinensischen Protesten geprägt war und bei der Jonas Vingegaard, Joao Almeida und Tom Pidcock den Sprung auf das Siegerpodest verpassten.

In einer Vuelta, in der der Radsport seinen Platz finden musste, um zwischen den fast täglichen Blockaden zu überleben, fand Vingegaard einen dringend benötigten Sieg für sein Selbstvertrauen. Der Däne, Zweiter der von seinem Teamkollegen Sepp Kuus gewonnenen Rundfahrt, ging im italienischen Piemont an den Start und hoffte auf einen Erfolg, der es ihm ermöglichen würde, die Dominanz von Tadej Pogacar bei den letzten beiden Vueltas zu vergessen. Aber er hatte es nicht leicht, denn Joao Almeida war entschlossen, die Verhältnisse zu ändern. Seinen größten Vorsprung erarbeitete sich Vingegaard auf dem ungünstigsten Bergpass, dem Valdezcaray. Doch sein Angriff erwischte Almeida in einer ungünstigen Position, und die 24 Sekunden, die er ihm abnahm, waren für die Gesamtwertung entscheidend.

Die Proteste nehmen zu

Unterdessen mehrten sich die Proteste gegen das israelische Team. Der erste Zwischenfall ereignete sich, als das Rennen Spanien erreichte. Beim Mannschaftszeitfahren in Figueres sprang eine Gruppe von Demonstranten auf die Straße, um den Marsch der israelischen Mannschaft zu stoppen. Dann kam es auf der Etappe in Bilbao zu Zwischenfällen am Start, auf dem Enekuri-Pass und vor allem im Ziel, als Demonstranten in den Zielbereich im Stil von Madrid eindrangen und der Tag ohne Etappensieger endete. Die Zwischenfälle waren auch in Kantabrien und Asturien zu spüren und beeinträchtigten die Vuelta erneut auf der galicischen Etappe von Castro de Hervelle. Am letzten Anstieg fällten die Demonstranten sogar einen Baum, um das Rennen zu blockieren, und die Probleme beim Erreichen des Gipfels veranlassten die Organisatoren, den Sieger acht Kilometer vor dem Ziel zu bestimmen.

Auch das Zeitfahren von Valladolid blieb nicht verschont, und aus Angst vor Protesten an der Strecke beschloss die Vuelta, die Etappe von 27 auf 12,2 Kilometer zu verkürzen, um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten. Eine Maßnahme, die Vingegaard sportlich begünstigte, denn Almeida war besser und führte den Dänen um zehn Sekunden an. Nach einem weiteren Fehler des Portugiesen in Salamanca erreichten die beiden Fahrer die entscheidende Etappe mit einem Abstand von 44 Sekunden. Für die Organisatoren war das Erreichen dieser Etappe entscheidend. Es musste ein «echter» Sieger gefunden werden, und beide Fahrer mussten ihre Kräfte an den steilen Betonwänden messen, ohne dass Proteste das Rennen behinderten. Und fast wäre es vor dem Anstieg nach Navacerrada dazu gekommen, aber die Fahrer konnten den Demonstranten um Zentimeter ausweichen, und auf den letzten drei Kilometern fand Vingegaard den ersehnten Preis. Ein Etappensieg und seine erste Vuelta a España, ein Erfolg, den er nicht so feiern konnte, wie er es sich gewünscht hatte, denn wegen der Demonstrationen in Madrid wurde die spanische Rundfahrt nicht zu Ende gefahren.